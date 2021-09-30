HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan dikkat çeken karar

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan dikkat çeken karar

30.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, milyonlarca kiracı ve es sahibini yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; kira sözleşmesinin, kiralayanın ölümü ile sona ermeyeceğini, mülk sahibinin ölümü durumunda tüm mirasçıların kendiliğinden kiralayan sıfatını kazandığını ve kira sözleşmesi devam edeceğine hükmetti.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan dikkat çeken karar

Kiracı ile mülk sahibi arasındaki yıllar süren tartışma yargıya intikal etti. Asliye Hukuk Mahkemesi, el atmanın önlenmesi davasının açılmamış sayılmasına, davacıların açtığı ecri misil davasının reddine hükmetti. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Kararda, kira süresinin 2 yıl olduğu, davacıların el atmanın önlenmesine yönelik taleplerinden vazgeçtiklerini beyan ettiğine dikkat çekildi.

MAHKEMENİN KARARI

Kararda, "Davalının elbirliği maliklerinden yalnızca biri ile kira sözleşmesi yapmakla kötü niyetli olduğunun ve her bir ortağın veraset ilamındaki payı oranında ecrimisil talep edebileceğinin kabulü gerekir. Her ne kadar dava dışı müfidenin yaptığı kira sözleşmesi geçersiz ise de bu husus dava konusu yapılmaktan vazgeçilmiştir. Hal böyle olunca, ecrimisil istemi yönünden yukarıda yazılı ilkelere göre inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi doğru değildir" ifadeleri yer aldı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Davalı kararın düzeltilmesi talebiyle Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda, “Çekişme konusu 16 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Kayıt maliki tarafından 01/05/2005 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile davalı şirkete kiraya verildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer. Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez.

Hal böyle olunca davalının dava konusu taşınmazı 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatıyla kullandığı bu seferki incelemeden anlaşılmakla davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
PARTNER"Ali'nin set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum""Ali'nin set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum"
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıManisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı

Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı

New York Times yayımladı! Erdoğan: Bence buna değerdi

New York Times yayımladı! Erdoğan: Bence buna değerdi

Bakan Soylu'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Bakan Soylu'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.