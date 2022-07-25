Ev ücretlerinden dert yanan Nazan Öncel'e Cenk Eren'den dikkat çeken yorum

'Gitme Kal Bu Şehirde', 'Aşkım Baksana Bana', 'Hay Hay', 'Geceler Kara Tren', 'Nereye Böyle', 'Gidelim Buralardan', 'Ukala Dümbeleği' gibi şarkıları dillere dolanan, "Sokak Kızı" lakabıyla da anılan 66 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

Pahalı ev fiyatlarından dert yanan Nazan Öncel, Instagram hesabından bir video yayınladı. Paylaştığı videoya ''1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum...'' notunu düşen ünlü sanatçı, ''Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metre kare ev Taksim'de 12,7500.. 13 milyon de sen ona yuh!'' ifadelerini kullandı.

''ŞARKI İÇİN SİZE ÖDEDİĞİM FİYAT YUH'DU''

Taksim'deki satılık evlerin pahalı olmasına tepki gösteren Nazan Öncel'e meslektaşı Cenk Eren'den yanıt gecikmedi. Cenk Eren, ünlü şarkıcıya yıllar önce kendisinden satın aldığı şarkı fiyatını hatırlattı.

Cenk Eren, Nazan Öncel'in paylaşımına ''Çok haklısınız Nazan hanım, sizden bir şarkı istemiştim sizde vermiştiniz tabiki sanatın fiyatı olmaz size ödediğim para gerçekten YUH du. Nerdyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda saygı ve sevgiyle her zaman çok güzel şarkılarınızla beraber olmak dileğiyle...'' yorumunda bulundu.





