Ev yapımı bulaşık makinesi kokusu! Artan limon kabuğunu...

Bulaşık makinelerinde biriken kirli bulaşıklar çoğunlukla etrafa kötü kokular yayar ve baş etmesi oldukça zordur. Bu kokuların önüne geçmek için hazır kokular satılıyor elbette ama en az maliyetli ve güzel olanı evde kendiniz yapabileceğiniz doğal kokular. Bazen bir limon veya bir tarçın her şeyin üstesinden gelebilir. İşte bulaşık makinesi için yapabileceğiniz doğal kokular…
Mutfakta bir salata veya yemek yaptınız diyelim, limonun suyunu sıktınız. Kabuğunu ne yapıyorsunuz? Çöpe atıyorsunuz değil mi? Ama artık kabukları çöpe değil bulaşık makinenizin içine atın.
İçinde birazcık da olsa suyu kalmışsa daha bir güzel olur. Limonu bardak koyduğunuz çubuklu yere sıkıştırın ve makinenizi her zamanki gibi çalıştırın.
Kapağını açtığınız anda etrafa limon kokusu yayılacak ve siz de buna bayılacaksınız!
Bir iki yıkama sonra limonun etkisi kaybolacağından limonu değiştirmek gerekebilir.
Her yerde satılan çubuk tarçınlar makinenin içine girse ne olur dersiniz? Baktınız ki bir süre sonra bulaşık makinenizden kötü kötü kokular gelmeye başladı ve bir makine kokusuna ihtiyacınız var. Hazır bir şey de kullanmak istemiyorsunuz.
Mutfağınızda bulunan çubuk tarçından sadece bir tanesini bulaşık makinesinin çatal bıçak koyma yerine yerleştirin.
Ardından her zamanki gibi yıkama işleminizi yapın.
Kapağı açın ve kendinizi tarçın kokusuna bırakın! Tıpkı limonda olduğu gibi tarçınınızı da birkaç yıkama sonra değiştirmeniz iyi olabilir.
Diğer yöntemlere göre biraz daha zahmetli olsa da daha verimli bir yol arıyorsanız bu limonlu bulaşık makinesi jelini evinizde kendiniz yapabilirsiniz.
Gerekli olan malzemeler:
4 adet limon
3 buçuk su bardağı su
Yarım su bardağı sirke
1 su bardağı koşer tuzu
Yapılışı:
Limonun tüm çekirdeklerini ayıklayın ve küçük küpler halinde doğrayın.
Ardından limonları ve bir bardak suyu bir tencereye alın ve kaynatın.
20 dakika bekletin. Suyu azalsın ve şurup kıvamına gelsin.
Üzerine kalan suyu da ekleyin ve iyice karıştırın.
Bir kevgir yardımıyla karışımı süzün.
İçine sirke ve tuzu ekleyin.
Birleşene kadar güzelce karıştırın.
Karışımı yavaş bir şekilde kaynatın ve 15 dakika pişirin.
Sürenin sonunda kıvamı biraz kalınlaşmış olacak.
Ara sıra karıştırarak soğutun.
Bulaşık makinenizin deterjan gözüne hazırladığınız jelden ekleyerek makinenizin güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.
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