Ev yapımı bulaşık makinesi kokusu! Artan limon kabuğunu...

Bulaşık makinelerinde biriken kirli bulaşıklar çoğunlukla etrafa kötü kokular yayar ve baş etmesi oldukça zordur. Bu kokuların önüne geçmek için hazır kokular satılıyor elbette ama en az maliyetli ve güzel olanı evde kendiniz yapabileceğiniz doğal kokular. Bazen bir limon veya bir tarçın her şeyin üstesinden gelebilir. İşte bulaşık makinesi için yapabileceğiniz doğal kokular…

LİMON KABUĞU

Mutfakta bir salata veya yemek yaptınız diyelim, limonun suyunu sıktınız. Kabuğunu ne yapıyorsunuz? Çöpe atıyorsunuz değil mi? Ama artık kabukları çöpe değil bulaşık makinenizin içine atın.

İçinde birazcık da olsa suyu kalmışsa daha bir güzel olur. Limonu bardak koyduğunuz çubuklu yere sıkıştırın ve makinenizi her zamanki gibi çalıştırın.

Kapağını açtığınız anda etrafa limon kokusu yayılacak ve siz de buna bayılacaksınız!

Bir iki yıkama sonra limonun etkisi kaybolacağından limonu değiştirmek gerekebilir.

TARÇIN

Her yerde satılan çubuk tarçınlar makinenin içine girse ne olur dersiniz? Baktınız ki bir süre sonra bulaşık makinenizden kötü kötü kokular gelmeye başladı ve bir makine kokusuna ihtiyacınız var. Hazır bir şey de kullanmak istemiyorsunuz.