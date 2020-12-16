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Ev yapımı egzama kremi tarifi! Yanmayı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Egzama, en problemli cilt rahatsızlıklarından biri olabilir. Cildinizin yandığını ancak, buna karşı hiçbir şey yapamayacağınızı hissedebilirsiniz. Bunun için ağrılarınızı ve yanma hissini azaltacak kendi ev yapımı egzama kreminizi yapabilirsiniz. Ancak ciddi egzama sorununuz varsa tıbbi çözümler için öncelikle doktorunuza başvurmalısınız.

Ev yapımı egzama kremi tarifi! Yanmayı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor

Egzama yaşıyorsanız, cildiniz muhtemelen iltihaplıdır ve / veya tahriş olmuştur. Ayrıca bu hastalıktan dolayı alerjik bir reaksiyon geliştirebilirsiniz. Bu cilt hastalığı bebekler arasında yaygındır. Ancak yetişkinleri ve çocukları da etkileyebilir.

EV YAPIMI EGZAMA KREMİ MALZEMELERİ

  • 1/4 bardak Shea yağı
  • 1/4 su bardağı doğal hindistan cevizi yağı
  • 15 damla esansiyel lavanta yağı
  • 5 damla çay ağacı yağı

EV YAPIMI EGZAMA KREMİ YAPILIŞI

  • Küçük bir tava alın ve bu tavaya biraz su ekleyin. Suyu orta veya yüksek ısıda ısıtın. Bir kaseye Shea yağı ve hindistancevizi yağı ekleyin. Shea yağı ve hindistancevizi yağını eritmek için bu kaseyi tavaya yerleştirin.
  • Her iki bileşen de eridikten sonra, bu karışıma esansiyel lavanta yağı ve esansiyel çay ağacı yağı ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı temiz bir kaba dökün.
  • Sert krem yapısı elde etmek için kabı buzdolabına koyun. Ev yapımı egzama kreminizin tadını çıkarın.

Doğal ev yapımı egzama kreminizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Biraz hassas cildiniz varsa, daha fazla tahrişten kaçınmak için lavanta esansiyel yağı eklemeyebilirsiniz.

Ayrıca bu ev yapımı egzama kremini kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Genelde egzamayı rahatlatmak için bu kremi kullanmak sorun olmayacaktır. Ancak doktorunuz size bir ilaç vermişse, bu ev yapımı tarifi doktorunuza danıştıktan sonra kullanmanız önerilir.


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