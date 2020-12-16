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Ev yapımı masaj yağı tarifi! Evinizin ortamında yaklaşık 1 saat içinde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Masajın keyfini çıkarmaya hazır mısınız? Yaklaşık 1 saat içerisinde hazırlayacağınız rahatlatıcı ve nemlendirici masaj yağı kalıpları ile doğal bakımın keyfine varacaksınız.

Ev yapımı masaj yağı tarifi! Evinizin ortamında yaklaşık 1 saat içinde...

Günümüzde masaj, tıbbi tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak daha da önem kazandı. Masajın vücudunuza faydalarını aşağıda sıraladık:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kan dolaşımını düzenler.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Sindirime ve boşaltım sistemine yardımcı olur.
  • Yağ yakımını hızlandırır.
  • Ödem ve toksin atılımını sağlar.
  • Kasları gevşetir.
  • Uyku düzenlemesine yardımcı olur.
  • Stresi ve yorgunluğu giderir.
  • Masajın tüm sistemler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri vardır.
  • Yaşlanmayı geciktirir (hücre yenilenmesini artırır).

Hangi malzemeleri kullandığınızı bilerek, tamamen doğal ve hoş kokulu ev yapımı masaj yağını kullanmayı seveceksiniz. Hazırsanız, başlayalım!

EV YAPIMI MASAJ YAĞI MALZEMELERİ

  • 50 gr kakao yağı (Cildi nemli ve yumuşak tutar)
  • 50 gr shea yağı (Ciltteki A ve D vitaminleri canlanır ve yenilenir. Fındığa alerjisi olan kişiler Shea yağı nedeniyle bu ürünü kullanmamalıdır)
  • 25 gr bal (bakterilere karşı korur, nemlendirir)
  • 2 adet tarçın çubuğu, 5 adet kuru gül
  • 10-16 damla lavanta özü (Rahatlatır, cildi temizler)
  • Silikon kalıp
  • Tava
  • Isıya dayanıklı kap
  • Dondurucu
  • Kaşık

EV YAPIMI MASAJ YAĞI YAPILIŞI

Shea Yağı, kakao yağı ve balı ben mari usulü ile eritin. Orta ateşte eriyene kadar bekleyin.
Yağlar erirken karışımı yavaşça karıştırın. Eridikten sonra ateşi söndürün ve biraz bekleyin.
Uçucu bir yağ ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
İstenilen kurutulmuş gülleri silikon kaplara koyun.
Karışımı dikkatlice silikon kaplara dökün.
20 dakika soğumaya bırakın.
Dilediğiniz zaman kullanmaya başlayabilirsiniz.

Banyo öncesinde vücudunuza kalıpla masaj yapabilir veya masaj yağı kalıplarının su dolu küvete girip rahatlamayı sağlayabilirsiniz.


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