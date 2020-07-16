Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu temizlik adımlarını uygulamazsanız pişman olabilirsiniz...

Ev temizliğine istediğiniz kadar dikkat edin. Eğer onun yeteri kadar temiz olmadığını düşünüyorsanız bu hiçbir işe yaramaz. Eve geldiğinde ayaklarını temizlemek yeterli olmayacaktır. Dışarıdan döndüğünde iyice bir fırçalayın. Bu dışarıdan kene kaptıysa onun deriye yapışmadan dökülmesini sağlar. Ayrıca onları 15 günde bir yıkamalısınız. Yıkamayı ılık su ve kuru şampuan ile yapabilirsiniz. Yıkama işleminde elinizden geldiğince doğal malzemeler tercih etmeye çalışın.

Her canlı varlık gibi evcil hayvanlar da sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için belli ortam ve şartlara ihtiyaç duyar. Bunlardan biri de yaşadıkları yerin temizliğidir. Bu dostlarımız, bizim gibi kıyafetlerini değiştirme fırsatlarına da sahip olmadıklarından eve geldiklerinde dışarıdaki mikrobu ve kiri eve getirirler. Evde özgürce oynayan hayvanlar, üstlerindeki, kiri, tozu, kılı ve eğitim almamışlarsa idrarlarını bile halı ve koltuğa bulaştırırlar. Onların ve kendi sağlığınız için de evdeki hijyeni maksimum düzeyde tutmak size düşüyor. Biz de bugün sizlere, evcil hayvan bulunan bir evde yapılması gereken temizliğin püf noktalarından bahsedeceğiz.

TÜYLER İÇİN BAKIM RUTİNİ

Biz nasıl saçlarımızın dökülmesini engelleyemiyorsak onlar da tüylerini sürekli dökmek zorundalar. Bunun yarattığı problemlerle başa çıkmanın yollarından biri de, kürklerini haftalık olarak fırçalamaktır. Bunun yanında onu özel şampuanı ile yıkamak da bakım rutininin önemli bir parçasıdır. Ayrıca onun tüyleri dökülmüyor olsa da bu bakımı ona yapmalısınız. Bu onun ölü tüylerden arınması için önemlidir. Bu sayede evinizde rahatsız edici tüyleri görmek zorunda olmazsınız.

TOZ ALIN VE SÜPÜRÜN

Süpürgeyi çalıştırmadan önce toz almanız önemli. Çünkü evcil hayvana sahip olmanız evinizi, tüy ve toz yuvası haline getiriyor. Böyle bir alışkanlığınız yoksa da koltukları sık sık süpürmelisiniz. Tüy toplamada kuvvetli bir rol oynayan halınızı da birkaç defa temizlemelisiniz. Bu işlem çok zor geliyorsa halı ve koltuklara örtü de serebilirsiniz. Ayrıca evin her alanını temizlemeniz ve sık sık havalandırmanız önemli.

DİĞER EŞYALARIN TEMİZLİĞİ

İş bu anlattıklarımızla bitmiyor. Evcil hayvanınızın ihtiyaçlarıyla bağı olan eşyaların da bakımına dikkat etmelisiniz. Mama ve su kaplarını sıcak sabunlu suyla yıkayın. Bunun yanında kumlarını da haftalık olarak sünger ve deterjanla temizleyin. Öz kokularının sindiği yataklarını yıkamamak da evinizin kirlenmesine bir sebeptir. Doğal malzemelerle yatağını da temizleyin.

Unutmayın ki, evcil hayvana sahip olmak evinizin pis olacağı anlamına gelmez. Yukarıdaki ipuçlarıyla tertemiz bir eve sahip olabilirsiniz.

