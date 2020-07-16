KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu temizlik adımlarını uygulamazsanız pişman olabilirsiniz...

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu temizlik adımlarını uygulamazsanız pişman olabilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evcil hayvanlarınız olmadan bir dünya düşünemiyorsunuz. Onları en yakın dostlarınızdan hatta çocuklarınızdan bile ayırmıyorsunuz. Onlarla aynı evi paylaşmak sizi daha pozitif bir insan yapıyor. Tüylü dostların bakımını üstlenmek mutlu etse de, onların ve sizin sağlığınız için evinizin temizliğine dikkat etmeniz gerekir.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu temizlik adımlarını uygulamazsanız pişman olabilirsiniz...

Her canlı varlık gibi evcil hayvanlar da sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için belli ortam ve şartlara ihtiyaç duyar. Bunlardan biri de yaşadıkları yerin temizliğidir. Bu dostlarımız, bizim gibi kıyafetlerini değiştirme fırsatlarına da sahip olmadıklarından eve geldiklerinde dışarıdaki mikrobu ve kiri eve getirirler. Evde özgürce oynayan hayvanlar, üstlerindeki, kiri, tozu, kılı ve eğitim almamışlarsa idrarlarını bile halı ve koltuğa bulaştırırlar. Onların ve kendi sağlığınız için de evdeki hijyeni maksimum düzeyde tutmak size düşüyor. Biz de bugün sizlere, evcil hayvan bulunan bir evde yapılması gereken temizliğin püf noktalarından bahsedeceğiz.

EVCİL HAYVANINIZI YIKAYIN

Ev temizliğine istediğiniz kadar dikkat edin. Eğer onun yeteri kadar temiz olmadığını düşünüyorsanız bu hiçbir işe yaramaz. Eve geldiğinde ayaklarını temizlemek yeterli olmayacaktır. Dışarıdan döndüğünde iyice bir fırçalayın. Bu dışarıdan kene kaptıysa onun deriye yapışmadan dökülmesini sağlar. Ayrıca onları 15 günde bir yıkamalısınız. Yıkamayı ılık su ve kuru şampuan ile yapabilirsiniz. Yıkama işleminde elinizden geldiğince doğal malzemeler tercih etmeye çalışın.

TÜYLER İÇİN BAKIM RUTİNİ

Biz nasıl saçlarımızın dökülmesini engelleyemiyorsak onlar da tüylerini sürekli dökmek zorundalar. Bunun yarattığı problemlerle başa çıkmanın yollarından biri de, kürklerini haftalık olarak fırçalamaktır. Bunun yanında onu özel şampuanı ile yıkamak da bakım rutininin önemli bir parçasıdır. Ayrıca onun tüyleri dökülmüyor olsa da bu bakımı ona yapmalısınız. Bu onun ölü tüylerden arınması için önemlidir. Bu sayede evinizde rahatsız edici tüyleri görmek zorunda olmazsınız.

TOZ ALIN VE SÜPÜRÜN

Süpürgeyi çalıştırmadan önce toz almanız önemli. Çünkü evcil hayvana sahip olmanız evinizi, tüy ve toz yuvası haline getiriyor. Böyle bir alışkanlığınız yoksa da koltukları sık sık süpürmelisiniz. Tüy toplamada kuvvetli bir rol oynayan halınızı da birkaç defa temizlemelisiniz. Bu işlem çok zor geliyorsa halı ve koltuklara örtü de serebilirsiniz. Ayrıca evin her alanını temizlemeniz ve sık sık havalandırmanız önemli.

DİĞER EŞYALARIN TEMİZLİĞİ

İş bu anlattıklarımızla bitmiyor. Evcil hayvanınızın ihtiyaçlarıyla bağı olan eşyaların da bakımına dikkat etmelisiniz. Mama ve su kaplarını sıcak sabunlu suyla yıkayın. Bunun yanında kumlarını da haftalık olarak sünger ve deterjanla temizleyin. Öz kokularının sindiği yataklarını yıkamamak da evinizin kirlenmesine bir sebeptir. Doğal malzemelerle yatağını da temizleyin.

Unutmayın ki, evcil hayvana sahip olmak evinizin pis olacağı anlamına gelmez. Yukarıdaki ipuçlarıyla tertemiz bir eve sahip olabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bu doğal yöntemler güneş lekelerini yok ediyor! Patates, yeşil çay, süt...Bu doğal yöntemler güneş lekelerini yok ediyor! Patates, yeşil çay, süt...
Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Finalden sonra yemekte buluştular!

Finalden sonra yemekte buluştular!

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Survivor final sonucu şaibeli mi? Acun kızdı

Survivor final sonucu şaibeli mi? Acun kızdı

İşte Survivor şampiyonu Cemal Can'ın kazandığı para ödülü!

İşte Survivor şampiyonu Cemal Can'ın kazandığı para ödülü!

Öğretmen dizisi için flaş karar! 'Bizden duyun istedik'

Öğretmen dizisi için flaş karar! 'Bizden duyun istedik'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İşin uzmanı açıkladı...

İşin uzmanı açıkladı...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en özgün nikah şekeri fikirleri! Nikaha gelen herkes hayran kalacak...

Dünyanın en özgün nikah şekeri fikirleri! Nikaha gelen herkes hayran kalacak...

Herkes yanlış yapıyor! Sukulentin sağlıklı büyümesi için bakım önerileri ve su terapisi...

Herkes yanlış yapıyor! Sukulentin sağlıklı büyümesi için bakım önerileri ve su terapisi...

Herkes doğru sanıyor ama hepsi yanlış! İşte diyetle ilgili yapılan en büyük hatalar...

Herkes doğru sanıyor ama hepsi yanlış! İşte diyetle ilgili yapılan en büyük hatalar...

Bu doğal yöntemler güneş lekelerini yok ediyor! Patates, yeşil çay, süt...

Bu doğal yöntemler güneş lekelerini yok ediyor! Patates, yeşil çay, süt...

Bu yöntemlerle kirpiklerinizi dolgunlaştırabilirsiniz! Rus güzel de aynı yöntemleri uyguluyor...

Bu yöntemlerle kirpiklerinizi dolgunlaştırabilirsiniz! Rus güzel de aynı yöntemleri uyguluyor...

Sonu çok kötü olabilir! Çaydanlıktaki suyu bir kez daha kaynatırsanız...

Sonu çok kötü olabilir! Çaydanlıktaki suyu bir kez daha kaynatırsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.