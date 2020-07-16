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Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar saçlarını yaşamları boyunca neredeyse 150 kez değiştiriyor. Bunun bir sebebi de insanların yaratılış olarak bir türlü kendinden memnun olamaması. Bazen saçları bir moral bozukluğu sarıya, bazense bir mutluluk kızıla döndürür. Bunun için markaların ürettiği saç boyalarını kullanıyorsunuz. Ancak bu kimyasallar saçın doğallığına zarar veriyor.

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

Konu saç boyamak olduğunda herkesin farklı nedenleri var. Birçoğumuz da bu isteklerimizi giderebilmek için sadece keskin kokusuyla bile burnumuzu yeterince etkileyen tamamen kimyasallardan oluşan saç boyalarını seçiyoruz. Uzun vadede saçlarda yıpranmış görünüme, hatta deri kanserine bile yol açabiliyor. Bunun yanı sıra saçlarda aşırı dökülme, kuruma ve sertleşmeye de sebep olabilir. Peki kimyasallar olmadan hayallerimizdeki sarılara, kızıllara ve kahverengilere kavuşmanın bir yolu var mı? Bitkisel saç boyası, hem evde rahatlıkla yapabileceğiniz hem de saçlarınızı değiştirebilmeniz için doğal ve uygun fiyatlı bir yoldur. İşte evde hazırlayabileceğiniz bazı bitkisel saç boyası tarifleri!

KIZIL, KESTANE TONLARINDA SAÇLAR İÇİN

2,5 bardak su, 250 gram toz yeşil kına, bir avuç kadar karanfil ve ada çayı, 1 yemek kaşığı siyah çay gerekiyor. Su, ada çayı ve karanfili 10 dakika kadar kaynatın. Daha koyu bir renk için, siyah çay da ilave edebilirsiniz. Ardından, karışımı süzün ve çay ile karanfili ayırın. Ayrı bir kaseye kınayı alın ve üzerine suyu ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra saçınıza sürebilirsiniz. Ardından saçınızı saç bonesiyle kapatın ve 2 saat bekletin. Son olarak durulayın.

KAHVERENGİ SAÇLAR İÇİN

Bu tarif için 5 adet ceviz yaprağı, yarım litre su ve 5 adet yeşil ceviz kabuğu gerekiyor. Öncelikle ceviz yapraklarını suya atın. Sonrasında ceviz kabuklarını ekleyip 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Tüm bu işlemlerden sonra karışımı kavanoza atın ve çalkalayın. Soğuduktan sonra da bir fırça yardımı ile normal boya yapıyormuşsunuz gibi saçınıza sürün. Yarım saat sonra durulayabilirsiniz.

SARI RENGE ULAŞMAK İÇİN

1 avuç papatya, sarı kantaron, 1 tatlı kaşığı çiçek yağı ve 2-3 parça limon kabuğunu yarım litre suya dökün ve 1 saat kadar kaynatın. Bu karışım 1 gün beklesin ve ertesi gün saçınıza sürün. Saçınızın etrafını streç filmle sarıp 1-2 saat bekleyin. Daha sonra durulayın.

BEYAZ SAÇLARA ÇÖZÜM İÇİN

3,5 bardaktan biraz daha fazla suyu tencereye dökün. İçine 6 adet ceviz içi atın ve 15 dakika kaynatın. Cevizleri ayırıp tencereyi kaseye dökün. Kaseye 3-4 yemek kaşığı yeşil kına, 2 yemek kaşığı kahve ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip homojen kıvama gelene dek karıştırın. Hazırladığınız boyayı saçınıza uygulayın ve saç bonesi ile kapatın. Bu şekilde uyuyun. Sabah iyice durulayın. Beyazlarınız kapanmazsa, haftada 1 kez birkaç defa deneyebilirsiniz.


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