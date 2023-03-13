Evde ozon tedavisi nedir, faydaları nedir? Evde ozon tedavisi nasıl yapılır, hangi hastalar için uygulanmaz?

Herhangi bir rahatsızlığı ya da yarayı tedavi etmek için vücuda ozon gazı uygulama işlemine ozon tedavisi adı verilir. Üç oksijen atomundan oluşan ve renksiz olan ozon gazı, bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden tıbbi hastalıkları ve rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. Son dönemlerde ise evde ozon tedavisinin nasıl uygulandığı konusunda araştırmalar yapılmaktadır.

Evde ozon tedavisi nasıl yapılır?

Evde ozon tedavisi uygularken farklı tekniklere başvurulabilir. Ev ortamında kişiye özel uygulanan bu tedavi yönteminde; kişinin genel sağlık durumuna, alerjisi olan maddelere, kullandığı ilaçlara, yaşına bakılarak bir tedavi planı oluşturulur. Evde ozon tedavisinin nasıl uygulandığı ile ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir:

Serum ozonlaması yönteminde belli hacimde ve doktorun uygun gördüğü dozda ozon gazı verilir. Bu yöntemde ozon gazı hastaya damar yoluyla verilir.

Evde yapılan minör uygulamada 2,5 cc kan ozonlanır. Bu gaz ise çok ince uçlu iğneler kullanılarak kas içine enjekte edilir.

Evde majör ozon uygulamasında hastadan 50-100 cc kadar kan alınır. Alınan bu kan ozonlandıktan sonra hastaya enjekte edilir.

Subuktan ozon tedavisi ise deri altına ozonlama işlemidir. Bu yöntemde çok ince uçlu iğneler yardımıyla enjekte işlemi gerçekleştirilir.

Kapanmayan yaralar için kullanılan torbalama yönteminde, özel torbalar ozonlanır ve hastanın vücudu ozonlanan torba içinde bekletilir.

Evde ozon terapisinin faydaları nedir?

Evde ozon tedavisinin hastalara pek çok faydası vardır. Çok güçlü bir oksitleyici olan ozon, bu özelliği ile hücresel ve mikrobiyal aktiviteyi destekler. Ozon, bakteri, virüs, maya ve mantar gibi mikroorganizmalar vücuda girerek hücresel bütünlüğü bozup yok eder. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, kan dolaşımını ve akışını sağlıklı bir düzeye getirir. Ayrıca evde ozon tedavisi şu avantajlara sahiptir:

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Diabetik ayak yaralarının tedavisi için kullanılır.

Bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı bir etki gösterir.

Antiaging ve detoks tedavisi sağlar.

Tiroid bezinin çalışmasını artırarak hipotiroid hastalığının önüne geçer.

Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırabilir.

Hücre enerji üretimini artırır.

Evde ozon terapi hangi hastalar için uygulanmaz?

Evde ozon tedavisinin uygulanamayacağı kişiler şunlardır:

İleri derece kansızlığı olanlar

Hamileler

Ozon alerjisi olan astım hastaları

Yüksek tansiyon için ADE inhibitörü tedavisi alanlar

Sık tekrarlayan kas krampları olanlar

Hipertiroid hastaları

Yeni kalp krizi geçirmiş olanlar ya da kontrol altına alınamamış kalp-damar hastalığı bulunanlar

Yeni kanama geçirmiş hastalar

Evde ozon terapi kaç seans?

Evde ozon tedavisinin seans sayısı uygulanan yönteme, kişiye ve hastalığın düzeyine göre değişiklik gösterir. Genellikle haftada 1 olacak şekilde planlanan terapiler, en az 10 seans devam eder. Ayrıca genel bir kural olarak ozon dozu her 5 seansta bir artırılır. İyileşmenin tam sonucu ise 8 ila 10 seans arasında görülmeye başlanabilir.

Ozon tedavisi ne zaman etkisini gösterir?

Hastalar genellikle 6 ila 10 hafta ozon tedavisi alır. Hastalığın durumuna göre bu değişiklik gösterebilir. Genellikle tedavi başladıktan 3-4 hafta sonra bu tedavi etkisini gösterebilir. Tam iyileşmenin görülebilmesi için ise 8. hafta ila 10. hafta arası beklemek gerekir.



