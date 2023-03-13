Evde ozon tedavisi nedir, faydaları nedir? Evde ozon tedavisi nasıl yapılır, hangi hastalar için uygulanmaz?

Herhangi bir rahatsızlığı ya da yarayı tedavi etmek için vücuda ozon gazı uygulama işlemine ozon tedavisi adı verilir. Üç oksijen atomundan oluşan ve renksiz olan ozon gazı, bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden tıbbi hastalıkları ve rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. Son dönemlerde ise evde ozon tedavisinin nasıl uygulandığı konusunda araştırmalar yapılmaktadır.
Evde ozon tedavisi uygularken farklı tekniklere başvurulabilir. Ev ortamında kişiye özel uygulanan bu tedavi yönteminde; kişinin genel sağlık durumuna, alerjisi olan maddelere, kullandığı ilaçlara, yaşına bakılarak bir tedavi planı oluşturulur. Evde ozon tedavisinin nasıl uygulandığı ile ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir:
Evde ozon tedavisinin hastalara pek çok faydası vardır. Çok güçlü bir oksitleyici olan ozon, bu özelliği ile hücresel ve mikrobiyal aktiviteyi destekler. Ozon, bakteri, virüs, maya ve mantar gibi mikroorganizmalar vücuda girerek hücresel bütünlüğü bozup yok eder. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, kan dolaşımını ve akışını sağlıklı bir düzeye getirir. Ayrıca evde ozon tedavisi şu avantajlara sahiptir:
Evde ozon tedavisinin uygulanamayacağı kişiler şunlardır:
Evde ozon tedavisinin seans sayısı uygulanan yönteme, kişiye ve hastalığın düzeyine göre değişiklik gösterir. Genellikle haftada 1 olacak şekilde planlanan terapiler, en az 10 seans devam eder. Ayrıca genel bir kural olarak ozon dozu her 5 seansta bir artırılır. İyileşmenin tam sonucu ise 8 ila 10 seans arasında görülmeye başlanabilir.
Hastalar genellikle 6 ila 10 hafta ozon tedavisi alır. Hastalığın durumuna göre bu değişiklik gösterebilir. Genellikle tedavi başladıktan 3-4 hafta sonra bu tedavi etkisini gösterebilir. Tam iyileşmenin görülebilmesi için ise 8. hafta ila 10. hafta arası beklemek gerekir.