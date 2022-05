Evde soğuk baklava nasıl yapılır? Yaz aylarının en pratik tatlılarından soğuk baklava tarifi ve malzemeleri!

Yaz ayları gelince, pek çok kişi sofralara lezzet katacak tatlı tariflerini araştırmaya koyuldu. Özellikle sıcak günlerde tüketilmeye uygun hafif tatlılar araştırılırken, soğukluğuyla ferahlık verecek özel tarifler de merak ediliyor. Bu ferah tatlılardan biri ise Soğuk baklava olarak anılıyor. İşte soğuk baklava tarifi...

SOĞUK BAKLAVA MALZEMELERİ!

4 bardak süt

1 paket yufka

250 gr tereyağı

1 bardak su

Antep fıstığı ve ceviz (çekilmiş)

2 yemek kaşığı kakao

55 gr bitter ya da sütlü çikolata (rende)

2 su bardağı toz şeker

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ!

Öncelikle şerbeti hazırlamak ile başlıyoruz. Soğuk baklava şerbeti nasıl olmalı? Hemen yanıtlıyoruz. Bir tencere içine süt, su ve şekeri alalım. Ocağı açalım. Karışım bir süre kaynadıktan sonra ocağın altını kapatalım ve şerbeti bir kenara alalım. Küçük bir tavada tereyağını eritelim. Bir kısmı ile baklavayı hazırlayacağımız tepsiyi ya da borcamı yağlayalım. Baklavalık yufkaları dikkatli bir şekilde borcam boyutunda keselim. Yufka olarak baklavalık yufka tercih etmenizi öneriyoruz ancak hazır yufka da kullanılabilir. Kullanacağınız borcam 30 cm ebatında olabilir. Yufkaları iki eşit parçaya bölelim.

Baklavanın alt katı için yarısını üst katı için ise diğer yarısını kullanacağız. Her ayrı katı bir fırça yardımı ile güzelce yağlayalım. Baklava katlarının arasına ince olan kenar parçaları da ilave edebilirsiniz. Her katı yağlamayı unutmuyoruz. Tüm katları yağlarken diğer yandan yufkaları üst üste dizelim. Hemen ardından baklavanın içine koyacağımız malzemeyi serpiştirmeyi sürdürelim. Antep fıstığı ya da cevizleri serpiştirirken her köşeye dağılmasına ve ulaşmasına özen gösterelim.

Yufkaların arasına malzemeyi paylaştırdıktan sonra baklavanın üst katını da araları yağlanacak şekilde hazırlayalım. Son olarak baklavanın üst katını da yağlayalım. Baklavanızı fırınlamadan önce dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Bizim önerimiz kare şekilde dilimlemeniz. Evet, sıra geldi fırınlama aşamasına. Bu aşama da oldukça önemli çünkü iyi bir soğuk baklavanın lezzet sırlarından biri güzel kızarmış olmasıdır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında baklavanın altı ve üstü iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Fırın tipine göre ortalama 1 saat ile 1 saat 15 dakika arasında pişirebilirsiniz. Baklavalar piştikten sonra sıcaklığını azaltmak için 5-10 dakika beklemek önemli.

Şerbet kısmına gelince, bu adımda sıcak baklavaya soğuk şerbet şeklinde ilerleyeceğiz. Tatlımızı şerbetledikten sonra şerbeti çekmesi ve soğuması için oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletmemiz gerekiyor. Baklava yeterince soğuduktan sonra ise üst kısmı için,( bu aşamada elek kullanabiliriz) üzerine kakao ve ince rendelenmiş çikolata ilave ediyoruz. Bu aşamada dilerseniz süt tozu ile karıştırdığınız kakaoyu tercih edebilir ya da toz halinde olan çikolatayı kullanabilirsiniz. Son aşamada servis ederken üzerine çekilmiş antep fıstığı serpiştirerek lezzet katsayısını artırmanız mümkün. Şimdiden afiyet olsun.