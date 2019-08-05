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Evdeki böceklerden kurtulmanın doğal yolları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 05.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Zehirlere başvurarak böceklerden kurtulmak çok kolay ama evde çocuklarınız ve hayvanlarınız varsa böyle bir tehlikeyi göze alamazsınız. İstenmeyen misafirlerden kurtulmanız için bazı ipuçlarını bir araya getirdik.

Evdeki böceklerden kurtulmanın doğal yolları

Evdeki böceklerden kurtulmanın doğal çözümleri.

HAMAMBÖCEĞİ

2

Soğanı küçük parçalara kesin kabartma tozuyla karıştırın. Karışımı, hamamböceğinin en çok görülen yerlere koyun. Bunu hamamböcekleri tamamen bitene kadar tekrarlayın.

KARINCA

3

Karıncaların yuvalarının önüne mısır unu koyun. Sonuçları birkaç hafta içinde farkedeceksiniz.

SİVRİSİNEK

4

Temiz bir süngerin üzerine yağ koyun. Süngeri kavanozun içine koyun ve 24 saat bekletin. Kavanozu açın ve kokunun odaya yayılmasına izin verin.


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