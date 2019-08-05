Evdeki böceklerden kurtulmanın doğal yolları

Evdeki böceklerden kurtulmanın doğal çözümleri.

HAMAMBÖCEĞİ

Soğanı küçük parçalara kesin kabartma tozuyla karıştırın. Karışımı, hamamböceğinin en çok görülen yerlere koyun. Bunu hamamböcekleri tamamen bitene kadar tekrarlayın.

KARINCA

Karıncaların yuvalarının önüne mısır unu koyun. Sonuçları birkaç hafta içinde farkedeceksiniz.

SİVRİSİNEK

Temiz bir süngerin üzerine yağ koyun. Süngeri kavanozun içine koyun ve 24 saat bekletin. Kavanozu açın ve kokunun odaya yayılmasına izin verin.



