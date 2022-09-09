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Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

08.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evden çalışanların en büyük sorunlarından biri, ofis düzeninden uzak kalmanın etkisi ile meydana gelen dağınıklık problemi olabilir. Bu sorunu çözmek aslında göründüğünden çok daha basit. Bir adet masa üstü organizer edinerek masanızın üzerinde yer alan dosya, kalem, ataş, telefon ve daha birçok eşyayı derli toplu tutabilirsiniz. Gelin, verimliliğinizi katlayacak birbirinden kullanışlı masa üstü organizer modellerine birlikte göz atalım.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

Dağınık bir masada çalışmak oldukça zor. Hem gözü hem zihni yoran bu manzaradan kurtulmanın yolu ise kullanışlı bir masa üstü organizer edinmek olabilir. Özellikle de ofis düzeninden uzak bir şekilde evden çalışanlar için ideal olan bu ürünleri biraz araştırdık ve en kullanışlı organizer'ları bir araya getirdik. Haydi gelin, birbirinden kullanışlı modellere beraber bakalım.

1. Masanın üstündeki her şeyi toplayan tek bir organizer: Design OTTO Large Modest Evrak Rafı Masaüstü Organizer

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

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Birinci sınıf ahşap MDF malzemeden üretilen Design OTTO Large Modest Evrak Rafı Masaüstü Organizer çalışma alanınızda oluşan dağınıklıklara son veren fonksiyonel ve şık bir seçenek. A4 boyutuna yakın bir alan kaplayan ürün, masa üzerindeki bütün evrakları yerleştirmek için beş adet rafa sahip. Ürün sayesinde dergi, kitap, katalog ve kâğıtları bir araya getirebilir; kendi arasında sınıflandırabilir; böylelikle daha verimli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Üründe aynı zamanda A5 boyutunda olan eşyaları saklamak için bir alan ve kalemler için de ayrı bir bölüm bulunur.

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2. Ufak tefek şeylere yer arıyorsanız: Barış Dizayn Doğal Ahşap Ofis Masası Organizer

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

Hem telefon standı hem masa üstü düzenleyici olan Barış Dizayn Doğal Ahşap Ofis Masası Organizer'ın üzerinde her şey için yer var. Doğal ahşap kullanılarak üretilen bu düzenleyici, telefon standı olarak da kullanılabilir. Ayrıca ürünün altında yer alan boşluğa da klavye gizlenerek daha hoş bir görüntü oluşturabilir. Masa üzerinde yer alan telefon, bardak, USB bellek veya ataç gibi ufak tefek eşyalardan rahatsız oluyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var. El işçiliği ile üretilen bu düzenleyiciye bayılacaksınız!

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3. İsminin hakkını veren ürün: Mas 0815 SEF Desk Organizer

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

Çalışma masanızın üstünde kalem, makas, bant, ataş, raptiye ve not kâğıdı gibi birçok eşyanız varsa Mas 0815 SEF Desk Organizer tam size göre bir seçenek. Bütün eşyaları tek bir yere toplayan ürün, aynı zamanda bant kesici bölmesiyle de çok kullanışlı. Şeffaf olması sayesinde nerede hangi eşyanın olduğunu rahatça görmenizi sağladığı gibi sağlam yapısıyla da uzun bir kullanım ömrü sunar. Kullanışlı ve şık bir tasarıma sahip olan bu düzenleyici, masanızın vazgeçilmez parçası hâline gelebilir. Bizden söylemesi!

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4. Az yer kaplayan şık bir düzenleyici: OnaçShop Masa Üstü Ahşap Organizer

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

Masa üzerine konulan telefon, anahtar, kalem ve diğer eşyaları bir araya toplayan OnaçShop Masa Üstü Ahşap Organizer; cep telefonu standı olarak da kullanılabilir. Akıllı telefonunuzun stant üzerinde dururken aynı zamanda şarj edilebilmesine olanak verecek şekilde dizayn edilen organizer iki farklı renk çeşidine sahip. Şık ve sade görüntüsünün yanında epey işlevsel olan ürün, kişisel eşyaları bir araya toplamak için ideal. Organizer'ın arka kısmında blok not ve kartvizitleri koymak için alan bulunur. Masanızı düzene sokmanın en pratik yollarından biri olan bu ürüne göz atmaya ne dersiniz?

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5. Sade ama kullanışlı: Pufwin Papatya Makyaj ve Kozmetik Düzenleme Kutusu

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

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Çok sade ama kullanışlı bir dizayna sahip olan Pufwin Papatya Makyaj ve Kozmetik Düzenleme Kutusu, masanın üzerindeki fazlalıkları bir araya toplamak için birebir. Ürünün ismine bakıp aldanmayın, içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Toplamda beş adet bölmesi bulunan organizer'ın alt kısmı, daha çok geniş eşyaları; yukarıdaki bölmesi ise kalem veya makas gibi uzun eşyaları toplamak için kullanılır. Masanızın üzerinde yer alan irili ufaklı bütün eşyaları bir araya getiren bu ürün, sade ve şık görüntüsüyle de masanıza çok yakışır. Plastik malzemeden üretilen organizer, uzun yıllar boyu kullanılabilecek sağlam bir yapıya sahip.

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6. Çekmeceli tasarımıyla çok kullanışlı: cansares Ahşap Masaüstü Kalemlik Ataçlık Düzenleme

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

cansares Ahşap Masaüstü Kalemlik Ataçlık Düzenleme, evden çalışanların en çok seveceği organizer modellerinden biri olabilir. Sade görüntüsüne rağmen çok kullanışlı bir tasarıma sahip olan ürünün çekmece detayı ise epey hoş. Bu detay sayesinde masanın üzerinde yer alan bütün fazlalıkları bir araya getiren ürün; kapanabilen çekmecesi ile onları sadece masadan değil, gözlerinizin önünden de uzaklaştırır. Masanın üzerinde yer alan üç adet kalemlik alanına renk renk kalemlerinizi yerleştirebilir, böylece masanıza kolaylıkla düzen getirebilirsiniz. Üstelik bu düzen sayesinde zihninizin rahatladığını da fark edebilirsiniz!

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7. Masanın üzerinde bolca kitabı olanlara: AKSRAF Ayarlanabilir Kitaplık Masa Üstü Raf Düzenleyici

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak masa organizeri çeşitleri

Çok amaçlı bir kullanımı olan AKSRAF Ayarlanabilir Kitaplık Masa Üstü Raf Düzenleyici, özellikle masanın üzerinde bolca kitap bulunduranlar için ideal. Kitapları ve eşyaları toplayan bu organizer, aynı zamanda raf gibi görünen tasarımı sayesinde çalışma ortamına şık bir hava katar. Birinci sınıf suntalam malzemeden üretilen düzenleyici, PVC kenarları sayesinde masanıza zarar vermez. Üzerinde yer alan beş adet bölme farklı amaçlarla kullanılabileceği gibi birçok eşyayı da düzenli şekilde bir araya getirir. Kalemlik, post-it gibi farklı ürünleri bu düzenleyicinin üzerine yerleştirebilirsiniz.

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