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Evden gelen silah sesi üzerine harekete geçildi! Acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 01:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın yaşamını yitirdi.

Evden gelen silah sesi üzerine harekete geçildi! Acı haber

Olay, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi 946. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mücella Demir'in (34) evinden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadını, silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir, hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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