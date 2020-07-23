Evden gelen silah sesi üzerine harekete geçildi! Acı haber

Olay, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi 946. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mücella Demir'in (34) evinden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadını, silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir, hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

