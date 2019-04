Eve girdiği an çığlık atmaya başladı! Komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Olay, Aralık 2017'de meydana geldi. İlçede pastane işleten Erdal Ö.,aynı apartmanda yaşadıkları komşusunun kızı D.D.'ye iş yerinde cinsel saldırıda bulundu. Eve geç kaldığı için annesinin sürekli araması üzerine Erdal Ö., genç kızı bıraktı. Ağlayarak eve giden D.D., sinir krizi geçirdi. Annesi N.D., güçlükle sakinleştirdiği kızının başına gelenleri anlatmasının ardından pastaneye gitti. Erdal Ö.'yü bulamayan N.D., taşla iş yerinin camlarını kırdı. N.D., daha sonra kızı ile birlikte karakola giderek Erdal Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından Erdal Ö.. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erdal Ö., mağdur D.D. ve annesi N.D. ile iki tarafın avukatları katıldı.

"ÇIĞLIK ATARAK EVE GİTMİŞ"

Duruşmada ifadesi alınan anne N.D., olay günü kızının ağlayarak eve gelmesiyle başından geçenleri öğrendiğini söyledi. Kızının uzun süre çığlık atarak ağladığını ifade eden N.D., şöyle dedi: