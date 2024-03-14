Eve sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı! "Tanışmak için aradım" dedi... Sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadın eve sipariş getiren kuryenin telefon numarasını kuryeden izinsiz bir şekilde çalıştığı yerden alarak tanışmak istediğini söyleyip aradı.

Arkadaşının kahkahalarının arasında "Ben sizin numaranızı sipariş verdiğim yerden aldım, tanışmak için aradım. Bir sakınca var mıdır? Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Utancımdan konuşamadım" dedi. Karşısında ise, "Bir sakınca yok. Keşke oradayken söyleseydin" cevabını aldı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamla dalga geçmek için bu kadarına gerek yoktu bence" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olduğunu hiç sanmıyorum ama eğer gerçekse bir kişinin şahsi telefon numarasını izinsiz olarak almak gerçekten çok büyük saçmalık" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Telefon edilen bir kadın olsaydı herkesin tepkisi farklı olurdu" yorumunda bulundu.