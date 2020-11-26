Evin içine çamaşır asıyor musunuz? Cevabınız evet ise mutlaka okuyun

Bir seçeneğiniz yok, ama yine de söyleyeceğiz. Bakın çamaşırları ev içine asmak ne gibi zararlar veriyor? Makalenin sonunda sizin için sunduğumuz çözüm önerisini deneyebilirsiniz.

NEM

İrlanda Astım Derneği'ne göre çamaşırlarınızı iç mekanda kurutursanız nemi yaklaşık yüzde otuz artırırsınız. Daha yüksek nem, toksik mantar geliştirme olasılığını artırabilir. “Nemli bir ortam, sporları serbest bırakabilen mantarların büyümesini uyarır. Astım Derneği sözcüsüne göre, bu sporlar insanlarda potansiyel olarak alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

MANTARLAR VE SPORLAR

Bu mantarlar ve saldıkları sporlar genellikle çıplak gözle görülemez. Sonuç olarak, kişi nedenini bilmeden aniden şiddetli alerjik reaksiyonlar yaşayabilir. Herkes mantar ve sporlardan reaksiyon göstermez, ancak astımı olan kişiler ve durumlarından dolayı mantarlara ve sporlara daha duyarlı olanlar astım semptomlarının şiddetlenmesini yaşayabilir. Mantarların cilt üzerinde de olumsuz etkileri olabilir.

ALERJİK REAKSİYON

Evde küf ve spor varsa, başka şikayetleriniz de olabilir. Bunlar ilk bakışta burun akıntısı gibi zararsız görünebilir, ancak uzun vadede son derece can sıkıcı hale gelebilir. Kaybolmayan ve günlük yaşamınızda sorunlara neden olan semptomlar yaşıyorsanız, doktorunuzu ziyaret etmeniz akıllıca olacaktır. Aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

Burun akıntısı

Batan öksürük

Hapşırma

Kurdeşen

Baş ağrısı

Yorgunluk

Bağ dokusu tahrişi

Astım

ÇÖZÜM

Çamaşır kurutucunuz var mı veya çamaşırların kuruması için dışarıda yeriniz var mı? O zaman bu iki seçeneği olabildiğince çok kullandığınızdan emin olun. Çamaşırları iç mekanda kurutmak gerekiyorsa, bunu iyi havalandırılan bir odada yapın.

