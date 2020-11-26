Evin içine çamaşır asıyor musunuz? Cevabınız evet ise mutlaka okuyun

Bir seçeneğiniz yok, ama yine de söyleyeceğiz. Bakın çamaşırları ev içine asmak ne gibi zararlar veriyor? Makalenin sonunda sizin için sunduğumuz çözüm önerisini deneyebilirsiniz.
İrlanda Astım Derneği'ne göre çamaşırlarınızı iç mekanda kurutursanız nemi yaklaşık yüzde otuz artırırsınız. Daha yüksek nem, toksik mantar geliştirme olasılığını artırabilir. “Nemli bir ortam, sporları serbest bırakabilen mantarların büyümesini uyarır. Astım Derneği sözcüsüne göre, bu sporlar insanlarda potansiyel olarak alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Bu mantarlar ve saldıkları sporlar genellikle çıplak gözle görülemez. Sonuç olarak, kişi nedenini bilmeden aniden şiddetli alerjik reaksiyonlar yaşayabilir. Herkes mantar ve sporlardan reaksiyon göstermez, ancak astımı olan kişiler ve durumlarından dolayı mantarlara ve sporlara daha duyarlı olanlar astım semptomlarının şiddetlenmesini yaşayabilir. Mantarların cilt üzerinde de olumsuz etkileri olabilir.
Evde küf ve spor varsa, başka şikayetleriniz de olabilir. Bunlar ilk bakışta burun akıntısı gibi zararsız görünebilir, ancak uzun vadede son derece can sıkıcı hale gelebilir. Kaybolmayan ve günlük yaşamınızda sorunlara neden olan semptomlar yaşıyorsanız, doktorunuzu ziyaret etmeniz akıllıca olacaktır. Aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:
Burun akıntısı
Batan öksürük
Hapşırma
Kurdeşen
Baş ağrısı
Yorgunluk
Bağ dokusu tahrişi
Astım
Çamaşır kurutucunuz var mı veya çamaşırların kuruması için dışarıda yeriniz var mı? O zaman bu iki seçeneği olabildiğince çok kullandığınızdan emin olun. Çamaşırları iç mekanda kurutmak gerekiyorsa, bunu iyi havalandırılan bir odada yapın.
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