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Evinde 1970 yılından kalan halıfleksi söktü! Karşılaştığı manzara şaşırmasına yetti: "Gerçekten kabus gibi bir şey"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.02.2025 10:50
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TikTok'ta Holli adıyla paylaşım yapan bir kadın 1970'li yıllardan kalan evindeki halıfelksi çıkarttığı anları gösterdi. Halı tabakasının altından güzel bir fayans ya da parke çıkmasını umut eden kadın karşılaştığı manzaraya inanamadı. Çünkü ev sahibi sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olan "asbest fayanslara" rastladı.

Evinde 1970 yılından kalan halıfleksi söktü! Karşılaştığı manzara şaşırmasına yetti: "Gerçekten kabus gibi bir şey"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta Holli adını kullanarak paylaşımlarda bulunan bir kadın, eski halılarının altında güzel bir döşeme bulmayı umarak evindeki halıfelksi söktü. Halı tabakasını çıkarttığı anları sosyal medyadan paylaşan Holli, "Dostum, gerçekten kabus gibi bir şey. Muhteşem parke veya fayanslar bulmayı umarken, bunun yerine asbest fayanslara rastladım" dedi.

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Fayansların sağlık açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını öğrenmek için fayansları teste gönderdiğini açıklayan Holli, fayansların %10 oranında asbest içerdiğini doğruladı. Bunun üzerine Holli, fayansları iki torbaya koyup atmak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Asbest zemin, aman Tanrım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de aynısını yaşadım. Çok kötü" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "En kötüsü. Resmen kabus" yorumunu yaptı.

ASBEST FAYANSIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Asbest, doğal olarak oluşan bir mineral grubudur ve geçmişte inşaat malzemelerinde, özellikle fayans ve diğer kaplama malzemelerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak asbestin sağlık üzerindeki riskleri ciddi boyutlardadır. İşte asbestli fayansların sağlık açısından bazı riskleri:

  • Lung Kanseri Riski: Asbest liflerinin solunması, akciğer kanseri riskini artırır. Özellikle, uzun süreli maruziyet durumlarında bu risk daha belirgin hale gelir.
  • Mesotelyoma: Asbest maruziyeti, nadir ancak son derece agresif bir kanser türü olan mesotelyoma ile ilişkilidir. Bu kanser, genellikle akciğer zarı veya karın zarında oluşur.
  • Asbestozis: Asbest liflerine uzun süre maruz kalmak, akciğer dokusunda skarlaşmaya (fibrozis) yol açan asbestozis hastalığına sebep olabilir. Bu durum, nefes almayı zorlaştırır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
  • Diğer Solunum Problemleri: Asbestin solunması, astım gibi diğer solunum yolları sorunlarını tetikleyebilir veya mevcut durumları kötüleştirebilir.
  • Deri Tahrişi: Asbest lifleri, cilt üzerinde tahriş edici etkiler yapabilir.

Asbest sağlığı tehdit eden bir madde olduğu için, asbestli malzemelerin söküm veya yenileme işlemleri sırasında dikkatli olunması gerekmektedir. Profesyonel ekipman ve yöntemler kullanarak asbestin güvenli bir şekilde çıkarılması önerilmektedir. Eğer evinizde asbestli malzemeler olduğundan şüpheleniyorsanız, bir uzmandan yardım almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok halı
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