Evinde parti verdikten sonra koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral Türkiye’yi terk etti!

Şeyma Subaşı’nın yakın arkadaşı olan ve bir dönem Survivor programına katılan Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Şevval Şahin magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Düzenledikleri partilerin sonrasında koronavirüse yakalandıkları iddia edilen çiftin doğum günü için yeni bir parti düzenlemesi eleştirilere neden olmuştu. Gelen tepkilere ikilinin yaptığı savunmalar pes dedirtmişti. Koronavirüs haberlerinin odağındaki çift bu sefer de ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

‘SEYAHATE ÇIKTI’

Koronavirüsü atlattıktan sonra Yiğit Marcus Aral soluğu Miami’de aldı. Miami’den paylaşımlar yapan Survivor Marcus’un sevgilisi Şevval Şahin’in aynı günlerde İstanbul’da olması ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

İkili konuyla ilgili henüz açıklama yapmayı seçmedi. Sansasyonel çift bu sefer de ayrılık iddialarıyla sosyal medyayı meşgul etmeye başladı.

‘ABARTILDIĞI KADAR VAKA YOK’

Doğum günü için arkadaşlarıyla bir araya gelen Şevval Şahin koronavirüs iddialarına karşı,"Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif...’’ demişti. Şevval Şahin’in savunması başta sanat camiası olmak üzere pek çok ismi hareketlendirmişti.