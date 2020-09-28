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Evinde parti verdikten sonra koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral Türkiye’yi terk etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Evlerinde düzenledikleri partilerin sonrasında koronavirüse yakalanan Yiğit Marcus Aral ve Türkiye güzeli sevgilisi Şevval Şahin açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmeyi başarmıştı. Popüler çift koronavirüs savunmalarıyla ile tepkilere neden olmuştu. Eleştirilerin gölgesindeki Yiğit Marcus Aral Miami’ye gitti. Yiğit Marcus Aral’ın seyahatinde tek başına olması ve Şevval Şahin’in İstanbul’dan paylaşım yapması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Evinde parti verdikten sonra koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral Türkiye’yi terk etti!

Şeyma Subaşı’nın yakın arkadaşı olan ve bir dönem Survivor programına katılan Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Şevval Şahin magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Düzenledikleri partilerin sonrasında koronavirüse yakalandıkları iddia edilen çiftin doğum günü için yeni bir parti düzenlemesi eleştirilere neden olmuştu. Gelen tepkilere ikilinin yaptığı savunmalar pes dedirtmişti. Koronavirüs haberlerinin odağındaki çift bu sefer de ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

‘SEYAHATE ÇIKTI’

marcus

Koronavirüsü atlattıktan sonra Yiğit Marcus Aral soluğu Miami’de aldı. Miami’den paylaşımlar yapan Survivor Marcus’un sevgilisi Şevval Şahin’in aynı günlerde İstanbul’da olması ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

şevval şahin

İkili konuyla ilgili henüz açıklama yapmayı seçmedi. Sansasyonel çift bu sefer de ayrılık iddialarıyla sosyal medyayı meşgul etmeye başladı.

‘ABARTILDIĞI KADAR VAKA YOK’

şevval şahin2

Doğum günü için arkadaşlarıyla bir araya gelen Şevval Şahin koronavirüs iddialarına karşı,"Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif...’’ demişti. Şevval Şahin’in savunması başta sanat camiası olmak üzere pek çok ismi hareketlendirmişti.

Sevgilisi koronavirüs oldu o doğum günü partisi düzenledi! Şevval Şahin’in yeni savunması pes dedirtti!Sevgilisi koronavirüs oldu o doğum günü partisi düzenledi! Şevval Şahin’in yeni savunması pes dedirtti!

‘BİR TÜR NEZLE’

yiğit marcus aral

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve birkaç günlük tedavi sürecinin sonucunda hastalığı atlattığını ifade eden Marcus Aral, “İki dizide oynayan kendini tıbbi profesör zannediyor. Bize ahkam kesiyorlar. Herkes kendinden sorumlu. Bu salgın 65 yaş üstünü etkiliyor. Genç insanları etkilemiyor. Evinde yaşlı varsa dikkat edeceksin. 'Ayasofya'da kaç kişi korona oldu?'Bize cahil diyenler Yeditepe Üniversite mezunu. Bende gitmiştim bir sene. Kimse tıp profesörü değil yani. Sağlık Bakanı da değiller. Koronavirüsü de bir nezle gibi sonuçta. İsveç'e baksınlar. Okusun, öğrensinler. Orada bir şey yok. Biz saygımızdan yine de maske takıyoruz" demişti.

Evinde parti verdikten sonra koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral: Ayasofya'da kaç kişi korona oldu?Evinde parti verdikten sonra koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral: Ayasofya'da kaç kişi korona oldu?
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