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Evinden atılınca muzu 'suç aleti' olarak kullandı!

BBC BBC
19.06.2019 13:40 | Son Güncelleme

İngiltere'de evinden atılan ve hapse girebilmek için silah süsü verdiği muzla banka soyan bir adam 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Evinden atılınca muzu 'suç aleti' olarak kullandı!

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, Laurence James Vonderdell adlı adam, 25 Mart'ta Bournmouth kentindeki Barclays Bank'ın bir şubesine girerek görevliye bir poşete sardığı muzu doğrulttu ve "Bu bir soygundur" dedi. Banka görevlisi, Vonderdell'e 1200 sterlin (Yaklaşık 8,800 lira) verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre soygundan sonra sokakta bir polis memurunun yanına giden Vonderdell, "Silahla banka soydum. Tutuklanmak istiyorum" dedi.

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POLİS MEMURU 'KARAKOLA GİT' DEDİ

Polis memuru Vonderdell'e karakola gitmesini tavsiye etti. Yürüyerek yaklaşık üç kilometre mesafedeki karakola giden Vonderdell, parayı eksiksiz olarak polise teslim etti, "Amacım kimseyi incitmek değildi. Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak için bunu yaptım" dedi.

Vonderdell, soygun ve 'sahte silah' bulundurmaktan suçlu bulundu.

Geçen hafta İsrail'de el bombası süsü verdiği avokadoyla beş gün arayla iki banka şubesini soyan bir kişi gözaltına alınmıştı.

İki bankadan toplam 8,300 dolar çalan 47 yaşındaki soyguncunun daha önce silahlı soygun suçundan üç yıl hapis yattığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Muz banka soygunu hapis

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