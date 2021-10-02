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Evine gittiği kadın tarafından öldürüldü

02.10.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Serkan Aydın, evine gittiği 3 çocuk annesi Esra U. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Evine gittiği kadın tarafından öldürüldü

Olay, saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi.

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EŞİNİN OLMADIĞI SIRADA EVİNE GELDİ

İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U., eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Esra U., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra U.'yu gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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cinayet İzmir
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