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    4. Evinin bahçesinde çıplak güneşlendiğini söyledi! Komşularının rahatsız olmasına isyan etti... "Kıskanıyorlar çünkü vücudum harika"

    Evinin bahçesinde çıplak güneşlendiğini söyledi! Komşularının rahatsız olmasına isyan etti... "Kıskanıyorlar çünkü vücudum harika"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 11:15
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    Britanya'nın sansasyonlar kraliçesi Carla Bellucci yeni bir açıklamasıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim evinin bahçesinde çıplak bir şekilde güneşlendiğini ve komşularının rahatsızlık duymasının onu etkilemediğini söyledi. 42 yaşındaki fenomen isim, "Her şeyimi ortaya dökmeyi seviyorum, umursamıyorum bile. Bahçemde 7/24 çıplak güneşleniyorum" dedi.

    Evinin bahçesinde çıplak güneşlendiğini söyledi! Komşularının rahatsız olmasına isyan etti... "Kıskanıyorlar çünkü vücudum harika"

    Yaptığı her hareketi olay olan sosyal medya fenomeni Carla Bellucci bu kez de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim Londra'da sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte soluğu evinin bahçesinde aldığını ve güneşlendiğini söyledi. Kıyafetsiz bir şekilde evinin bahçesinde güneşlendiğini ifade eden Belluci, "Her şeyimi ortaya dökmeyi seviyorum, umursamıyorum bile. Bahçemde 7/24 çıplak güneşleniyorum. Komşular muhtemelen utanmıştır ama benim sorunum bu değil. Onların görüşleri beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

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    Komşularının onun hareketlerine karar veremeyeceğini söyleyen Bellucci, "Kıskanıyorlar çünkü vücudum harika. Hiçbir şey beni yurtiçinde veya yurtdışında bronzlaşmaktan alıkoyamaz. Bana laf atmak kolay sanırım ama bu onlar adına çok aşağılayıcı. Keşke benim kadar özgüvenleri olsaydı. Ben her zaman sakinliğimi korurum ve kıskançlığa tepki göstermek için kendimi alçaltmam. Bu bir hastalık ve ben bunun bir parçası olmayacağım" diye konuştu.

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