Evinin bahçesinde çıplak güneşlendiğini söyledi! Komşularının rahatsız olmasına isyan etti... "Kıskanıyorlar çünkü vücudum harika"

Yaptığı her hareketi olay olan sosyal medya fenomeni Carla Bellucci bu kez de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim Londra'da sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte soluğu evinin bahçesinde aldığını ve güneşlendiğini söyledi. Kıyafetsiz bir şekilde evinin bahçesinde güneşlendiğini ifade eden Belluci, "Her şeyimi ortaya dökmeyi seviyorum, umursamıyorum bile. Bahçemde 7/24 çıplak güneşleniyorum. Komşular muhtemelen utanmıştır ama benim sorunum bu değil. Onların görüşleri beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

Komşularının onun hareketlerine karar veremeyeceğini söyleyen Bellucci, "Kıskanıyorlar çünkü vücudum harika. Hiçbir şey beni yurtiçinde veya yurtdışında bronzlaşmaktan alıkoyamaz. Bana laf atmak kolay sanırım ama bu onlar adına çok aşağılayıcı. Keşke benim kadar özgüvenleri olsaydı. Ben her zaman sakinliğimi korurum ve kıskançlığa tepki göstermek için kendimi alçaltmam. Bu bir hastalık ve ben bunun bir parçası olmayacağım" diye konuştu.