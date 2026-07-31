Hazırsan hadi başlayalım, bakalım senin evin ne kadar temizmiş!

Evinin ne kadar temiz olduğunu söylüyoruz! 1/8 Beklenmedik bir misafir kapıyı çaldı. İlk hamlen ne olur? Hiç paniklemem, kapıyı gururla açarım. Salondaki dağınıklığı hızla yatak odasına fırlatıp kapıyı öyle açarım. Kapıları kapatırım sadece oturacağımız yeri açarım. Kapıyı açıp hadi dışarı çıkalım derim. 2/8 Peki evdeki toz alma rutinin bunlardan hangisi? Haftada bir gün, sadece göz önündeki büyük yüzeyleri hızlıca geçerim. Sehpalara parmağımla yazı yazılabilecek kıvama gelene kadar beklerim. Haftada birkaç kez, tüm bibloları tek tek kaldırarak detaylıca alırım. Artık onlarla barış içinde yaşıyoruz. 3/8 Yatağın şu an ne durumda? Sabah kalkar kalkmaz topladım, jilet gibi! Örtüsünü örttüm, düzenli bence. Akşam yatacağım yorganı da havalandırmak için örtmedim. Yatağın üstünde yorganla birlikte kıyafetler, bilgisayarım falan da var. 4/8 Mutfak tezgahındaki bulaşıkların maksimum bekleme süresi nedir? Aynı günün akşamı ya da en geç ertesi sabah makineye dizilir. Tezgahta yer kalmayıp yeni bir bardak kirletemeyecek duruma gelene kadar. Sıfır dakika. Yemek pişerken bile çıkan bulaşıkları anında yıkarım. Kendi kendilerine yeni bir yaşam formu oluşturana kadar bekleyebilirler. 5/8 Evin zemininde çıplak ayakla yürüdüğünde ayağına bir şeyler yapışıyor mu? Asla! Bazen ufak tefek kırıntılar gelebilir ama genelde zemin temizdir. Çorapsız yürümek büyük bir cesaret işi... Evin normali o yaşanmışlık barındırıyor. 6/8 Evdeki çöp kutusu ne sıklıkla boşaltıyorsun? Hafif koku yapmaya başladığında. Çöpleri bastıra bastıra kule yaptıktan sonra. Kutu dolduğunda. Her akşam. 7/8 Banyo aynanın üzerindeki su ve diş macunu lekeleri ne kadar süredir orada? Ne lekesi? Birkaç günlük lekeler olabilir. Bir iki haftası vardır. Minimum bir ay. 8/8 Son olarak gardrobunun içi ne durumda? Her şey kategorize edilmiş, sepetlenmiş ve etiketlenmiş. Dışarıdan bakınca düzenli, kapaklar kapanıyor ama içi mükemmel değil. Dolap kapağını açtığımda içeriden bir şeylerin üstüme düşme riski var. Kapaklar artık eşya yoğunluğundan tam kapanmıyor, öylece duruyor.