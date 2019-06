Evinizi temizleme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!

2. Evde en ufak bir tamirat dahi yapmadan yıllarca yaşayan insanlar.

Eski eşyaları atmak yerine bulduğu kutuların içine doldurabilir. Bu insanlar genellikle yaşadıkları yere geçici gözüyle bakarlar: farklı bir şehre taşınmayı, yurt dışında yaşamayı, bir ev satın almayı veya bir şekilde hayatlarını kökten değiştirmeyi düşünürler sürekli.

Ancak bazen bu geçici evlerde on yıllarca yaşamak durumunda kalabilirler. Psikolojik açıdan bakarsak bu insanlar gelecekte yaşamaya ve onu pembe gözlüklerle görmeye eğilimlidirler. Şimdiki zamana tolere edebilecekleri veya katlanabilecekleri geçici bir rahatsızlık gözüyle bakarlar. Öte yandan herhangi bir gelecek planları da yoktur. Bu insanlar bu şekilde yaşamaya alışmışlardır ve sürekli içinde bulundukları bu durumu değiştirecek büyük bir gücün yardımından medet umarlar.

3. Dağınık bir çalışma alanı tercih eden insanlar.

Psikoloji açısından evdeki çalışma alanı en ilgi çekici noktalardan biridir: Bazı insanlar her şeyi klasörlere, klasörleri de raflara dizerler. Diğerleri ise her şeyi karıştırmayı severler. Tüm kağıtları, kalemleri, tabakları, bilgisayarları, vs. Bu eşyalar bulundukları yerde öylece kalır ve toz bağlarlar. Bu kendine güveni yüksek ve olgunlaşmamış insanlarda görülen davranış biçimidir.

Masaları dağınık olsa bile verimli bir şekilde çalışmaya devam edebilir ve aradıkları her şeyi kolaylıkla bulabilirler. Bu esasen kötü bir şey olmak zorunda değildir. Genellikle, dağınık bir çalışma masası yaratıcılığın ve özgünlüğün bir işaretidir.

Bu insanlar çalışma masalarında yazı yazmanın dışında, çizmek, elle bir şeyler yazmak, vb. işlerle de uğraşıyorsa masalarının dağınık olması büyük olasılıktır. Ancak bunun yanında bu dağınıklık kişinin sıra dışı ve yaratıcı fikirlerle dolu olduğunun da bir işareti olabilir.