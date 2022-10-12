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Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

11.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanlarına işlevsellik katan zigon sehpalar gibisi yok. Bu eşyaları ister dekoratif amaçlarla ister kullanım kolaylığı sunması için tercih edin, onların evinizdeki eksikliği gidereceği kesin. Peki yaşam alanınıza şık bir dokunuş yapacak, kullanışlı zigon sehpa setleri ile tanışmaya hazır mısınız? Öyleyse gelin, en güzel modelleri birlikte inceleyelim!

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

Oturma odalarının ve salonların olmazsa olmazı tabii ki zigon sehpalar. Üzerini dekoratif objelerle süsleyebileceğiniz modeller sayesinde evinizin şıklığını zirveye taşıyabilirsiniz. Her zaman elinizin altında duran, kullanmadığınız zamanlarda kendi köşesine çekilen bu parçalarla evinizi güzelleştirmeye ne dersiniz? O zaman gelin, birbirinden güzel ve kullanışlı modelleri keşfedelim!

1. Modern tasarımlardan hoşlananlara: 3artMetal Modern Tasarım Metal Zigon Sehpa-İkili Set Zigon Sehpa

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

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Alışılmışın dışındaki modellerden hoşlanıyorsanız 3artMetal Modern Tasarım Metal Zigon Sehpa-İkili Set Zigon Sehpa tam size göre! Yüksek kaliteli el işçiliği ile üretilen model, yaşam alanınıza modern bir görünüm sunar. Seti zevkinize göre dekoratif objeler, gazeteler ve dergilerle süsleyebilirsiniz. Sıra dışı ve kullanışlı tasarımlardan hoşlanıyorsanız ikili sehpa setini kaçırmayın, deriz!

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2. Sade ve şık: Else Dekor Beyaz 3'lü Ahşap Dekoratif Yuvarlak Zigon Sehpa

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

Else Dekor Beyaz 3'lü Ahşap Dekoratif Yuvarlak Zigon Sehpa, minimalist ve şık tasarımlardan hoşlananlar için iyi bir seçenek olabilir. Hem açık hem koyu renk mobilyalarla kullanabileceğiniz model,18 milimetre kalınlığında suntalam malzemeden üretilir. Demonte olarak temin edeceğiniz zigon sepha setini, ürünün içinde yer alan malzemeler ve kurulum şeması sayesinde kolaylıkla hazır hâle getirmeniz mümkün.

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3. Şık ve zarif: Rüya Model Siyah Metal Zigon Sehpa

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

Şık tasarımı ile beğeni kazanan Rüya Model Siyah Metal Zigon Sehpa, cam zigonlardan hoşlananların gözdesi olabilir. Üst tablasında kırılmaz temperli cam kullanılan sehpanın ayakları siyah metalden üretilir. Böylece üçlü set, zarif bir görünüm sergiler. Zeminin çizilmesine karşı özel plastik ayakları bulunan model, ergonomik ve oldukça hafif. Metal kısmı elektrostatik siyah boyayla kaplanan ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılabilir.

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4. Doğal çam ağacından üretimi: Sempatik Atölye Renkli Doğal Ahşap Yaprak Zigon Sehpa Takımı

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

Sırada benzersiz bir model var! Sempatik Atölye Renkli Doğal Ahşap Yaprak Zigon Sehpa Takımı, sıra dışı tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanır. Sehpanın tablaları ve ayakları doğal çam ağacından üretilir. Ahşap renklendiricilerden sonra doğal koruyucu yağlarla kaplanan sehpalar, yıllarca dekorunuza eşlik eder. Üçlü olarak temin edeceğiniz ürün, 35x37,8 santimetre ölçüleriyle fazla yer kaplamaz.

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5. Klasik modellerden vazgeçemeyenlere: Zigon AHTAPOT Lükens Altın Varaklı El Yapım

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

Klasik modeller her dönem popülerliğini koruyor. Zigon AHTAPOT Lükens Altın Varaklı El Yapım da zamansız tasarımıyla göz dolduruyor. Dekorasyonunda klasik parçaları benimseyenlerin çok beğeneceği model, birinci sınıf malzemelerden el işçiliği ile üretiliyor. Ceviz kaplamalı tablası ile dayanıklılık vadediyor. Parlak lake boyası ve altın varaklarıyla klasik ve zarif bir görünüm sunuyor.

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6. Pratik kullanımlı: Pratico Zigon Sehpa & Orta Sehpa Ceviz

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

İstediğiniz zaman yan yana koyarak orta sehpa olarak da kullanabileceğiniz Pratico Zigon Sehpa & Orta Sehpa Ceviz hem şık hem işlevsel. Bayrak modeli ile estetik bir duruş sergileyen zigon sehpa seti, pratik kullanımı ile kalbinizi kazanır. Ayakları 18 mm MDF'den üretilen sehpanın üst tablaları suntalam malzemeden hazırlanır. Ürün ister orta sehpa ister zigon sehpa olarak kullanılabilmesiyle işlevsellik sunar.

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7. Estetik bir dizayn: Wess Dizayn Metal Çapraz Ayaklı Zigon Sehpa 3'lü Set

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

Yaşam alanınıza estetik bir dokunuş katmak istiyorsanız Wess Dizayn Metal Çapraz Ayaklı Zigon Sehpa 3'lü Set tam size göre bir seçim olabilir. Beğendiğiniz objelerle ve çiçeklerle süsleyebileceğiniz sehpa seti oldukça modern bir tasarıma sahip. Ev ve ofis ortamınızda rahatlıkla kullanacağınız model, montaj gerektirmez ve kurulu hâlde gönderilir. Böylece seti bir an önce kullanmaya başlayabilirsiniz.

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8. Gold ve siyah renklerinin uyumu: MARYMELLA Rosa Lüx Siyah Cam Yuvarlak Zigon Sehpa

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

Hem klasik hem modern mobilyalarla kullanabileceğiniz MARYMELLA Rosa Lüx Siyah Cam Yuvarlak Zigon Sehpa, gold ve siyah renklerinin uyumunu taşır. Paslanmaz fırın boya ile kaplanması sayesinde uzun süreli kullanıma olanak tanır. Kaliteli materyallerden üretilen set; kararma, solma, renk değişimi ve matlaşma yapmaz. Zigon sepha setini nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz.

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9. Tepsi zigon tercih edenlere: MD Tepsi Zigon Renkli

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

Canlı renkleriyle evinizi şenlendirecek MD Tepsi Zigon Renkli, iç acıcı görüntüsüyle etrafa pozitif enerji yayar. MDF'den üretilen set, neme dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz şekilde kullanılabilir. Masif ahşaptan elde edilen ayakları sayesinde uzun yıllar evinize eşlik eder. Birinci sınıf malzemelerden hazırlanan zigon sehpa seti, pratik kullanımıyla da favoriniz olur.

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10. Modern tasarımları sevenlere: Evka Tasarım Şeffaf Akrilik Zigon Sehpa

Evinizin dekorasyonunu tamamlayacak şık ve kullanışlı zigon sehpa setleri

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Geleneksel sehpalardan farklı tarzda tasarlanan Evka Tasarım Şeffaf Akrilik Zigon Sehpa, ev ve ofis ortamında ferahlık hissi oluşturur. Şeffaf akrilik malzemeden üretilen ve geniş yüzeyi ile işlevsellik sunan set, farklı tarz ve renklerdeki mobilyalara uyum sağlar. Yaşam alanınızı dekore ederken ortama ferahlık katacak eşyalar seçiyorsanız bu ürün sizin için doğru seçim olabilir!

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