Evinizin temel parçası ve uzun ömürlü en iyi ocak markaları & modelleri

Mutfakta yemek pişirirken sizi yarı yolda bırakmayacak, ocak temizlemesi kolay ve uzun vadede kullanım garantisi bulunan ocaklara bakmanın zamanı geldi de geçiyor bile! Neyse ki sizin için listemizde en iyi ocak markası 2019 yılından başlayarak üst düzey performans sunan en iyi ocak markası 2021 modellerine kadar A'dan Z'ye pek çok ürüne yer verdik. Gerek şıklığı gerek kullanışlılığıyla sizi âdeta mest edeceğini düşündüğümüz modelleri incelediğinizde dayanıklılığı ve kalitesine şahit olacak ve hatta çevrenizdekilere bile gönül rahatlığıyla tavsiye edeceksiniz! Özellikle yeni evlenecek çiftler ve evini yenilemek isteyenler için bir rehber olmasını temenni ettiğimiz en iyi ocak markası ve modelleri listemize hazırsanız başlıyoruz!

1. Teknolojiyi mutfağınıza taşıyın: Teka Ankastre Set Üstü Elektrikli Cam Ocak

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Mutfak eşyalarında hem şıklık hem fonksiyonellik arayanların uzun süre kullanabileceği harika bir ürün önerisiyle listemize başlayalım. Teknolojiyle yakından ilgili olanların kalbini fethedecek ilk ürünümüz, Teka Ankastre Set Üstü Elektrikli Cam Ocak! Ürün, dokunmatik kontrol paneli sayesinde tüm pişirme işlemlerini kolaylaştırıyor. Kullanmak istediğiniz her bir ocak gözü için ayrı ayrı elektronik zamanlayıcısı bulunan model, "Ocakta kontrol etmem gereken bir yemeğim var." kaygısı taşımadan mutfaktaki diğer işlere odaklanmaya imkân tanıyor. Temizlikte pratiklik sağlayan ocağı avantajlı kılan en önemli özelliklerinden biri de çocuklar için özel güvenlik kilidinin bulunması. Eh, daha ne olsun?

2. Uzun ömürlü kullanımlar için vazgeçilmez: KUMTEL Rustik Beyaz Cam Ankastre Ocak

Özellikle mutfağını baştan sona yenilemek isteyenler için önerebileceğimiz modellerden biri de KUMTEL Rustik Beyaz Cam Ankastre Ocak. Dayanıklı gövdesi, paslanmaz emaye bek kapakları ve ızgarasıyla uzun ömürlü kullanabileceğiniz model, görünümüyle de oldukça şık. Ayrıca doğal gazla çalışmaya uygun tasarlanan model, dilediğiniz zaman LPG'ye geçebilme olanağı da tanıyor. Dahası gaz emniyet özelliği sayesinde üst düzey güvenlik donanımı sunuyor. Cam ocak yüzeyi ve ankastre kullanım şekliyle temizlikte hassas olanların favorisi olacak ürüne sizler de mutlaka şans tanımalısınız. Beyaz camlı ankastre ocağın, düğme kısmından ateşlenebiliyor olması da cabası!

3. Pratikliğin yeni adresi: Arnica İkili Setüstü Ocak

Yalnızca evde değil, iş yeri ve karavanlarda da kullanabileceğiniz Arnica İkili Setüstü Ocak, pratik bir şekilde yemek pişirme keyfi sunuyor. Ergonomik ve şık tasarımının yanı sıra kullanım kolaylığı da vadeden ocak, elektrik tasarrufu ve yüksek performans sağlaması sayesinde kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca pişirme esnasında yemeğinizin türüne göre ısı ayarı yapabilme özelliği bulunan modelin her iki gözü de ısının, tencere veya tavaların tabanına eşit şekilde yayılmasına olanak sağlıyor. Hızlı pişirme deneyimi sunan kullanışlı ocağın gücü ise 1500 W. Gösterge lambası sayesinde konforlu bir kontrol imkânı sunan ürünü, beğeneceğinizden eminiz!

4. Minimal yaşam tarzını benimseyenlere: WMF Kult X İkili İndüksiyon Ocak

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Minimal bir mutfağa yakışacak, kullanışlı olduğu kadar da şık bir ocak arıyorsanız WMF Kult X İkili İndüksiyon Ocak, tam ihtiyacınıza göre! Hem pişirme ve ısıtma hem yemeklerin belirli bir ısıda sabit kalması gibi özellikler sunan modelin, 8 farklı güç ayarı fonksiyonu bulunuyor. Muadillerine kıyasla fark yaratan ocak, dijital ekranlı zamanlayıcı uygulamasıyla da son derece kolaylık sağlıyor. 3500 watt güçlü enerjisi sayesinde lezzetli yemekler pişirme konusunda oldukça maharetli desek abartmış olmayız! Tencere tabanını otomatik olarak algılama özelliği bulunduğu için aşırı ısınmaya karşı koruma sağlayarak güvenli bir kullanım da sunuyor.

5. Mutfaklarda şıklık ve kalite için: Siemens Ankastre Ocak

Şık mutfak tasarımlarının vazgeçilmezleri arasına giren siyah ankastreler, her geçen gün popülaritesini korumaya devam ediyor. Şık görünümü kadar yüksek performans da sunan Siemens Ankastre Ocak'tan listemizde bahsetmeden geçmeyelim dedik. Doğal gazla çalışması, düğmelerinden ateşlenebilmesi, gaz emniyetli tasarlanması ve kolay temizlenebilen cam yüzeyli olması sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabileceksiniz! Tekli çelik ızgaralı ocak gözleriyle konfor sunan ocağa mutlaka fırsat tanımalısınız. 2 orta ateş, 1 tasarruflu göz ve 1 adet yüksek performans gösteren gözleriyle aynı anda birden fazla yemek pişirebileceğiniz ankastre ocağı, çok seveceksiniz!

6. Ankastre şıklığını çok seveceksiniz: Arçelik Ankastre Siyah Cam Ocak

Sizi, mutfağın stilini yenilemek ya da daha lezzetli yemekler pişirmek için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz, oldukça şık bir ürün önerisiyle daha baş başa bırakıyoruz, Arçelik Ankastre Siyah Cam Ocak! Düğme kısmından ateşlenebilen özelliği ve kolay temizlenebilen cam kaplama yüzeyi, işlerinizi çok kolaylaştıracak! Doğal gazla çalışan model, oldukça kullanışlı ocak ölçülerine de sahip. 4,6 cm yükseklik, 64,6 cm genişlik ve 52,4 cm derinliği bulunan ocağın toplam ağırlığı ise 11,8 kilogram. Bu sayede kolayca sökülüp takılabiliyor. Ayrıca gaz emniyet sistemiyle tasarlanan ocak, özellikle çocuklu ailelerin mutlaka değerlendirmesi gereken ürünlerden biri.

7. Kurulumla uğraşmak istemeyenler için: Vestel Set Üstü Ocak

Taşınma ihtimaliniz varsa ankastreler yerine kolay çıkarılabilen bir ocak tercih etmek genellikle daha mantıklı. Inox tipli ocak düğme tasarımı, gaz kontrol düğmelerinden ateşlenebilen özelliği ve gaz emniyeti sayesinde rahatça kullanılabilen set üstü ocak, arayanların imdadına yetişecek! Nasıl mı? Tabii ki ocakların kralı Vestel Set Üstü Ocak sayesinde! Gri rengiyle hemen hemen her mutfak dekorasyonuna kolayca uyum sağlayabilen model, doğal gazla çalışıyor. Dahası gaz sönme emniyeti sayesinde ebeveynlere üst düzey güvenlik sunuyor. 60 cm genişliğiyle herhangi bir mutfak dolabı üzerinde bile rahat kullanım olanağı tanıyan ürünü incelemeden geçmeyin.

8. İki farklı seçenek yan yana: Teka Jzc Gazlı Cam İndüksiyon Ocak

Hem gazlı hem indüksiyon sistemli ocak arıyor fakat her iki özelliği aynı anda bulamıyorsanız o hâlde Teka Jzc Gazlı Cam İndüksiyon Ocak ile tanışmamış olmalısınız. Ürün, hem ankastre modelinden vazgeçemeyenler hem elektrik sarfiyatını azaltmak isteyenler için biçilmiş kaftan! Yemeklerinizi modelin iki gözünde yer alan İndüksiyon teknolojisini kullanarak daha hızlı; diğer iki gözünde ise daha kısık ateşte ağır ağır pişirebilirsiniz. "Ocak nasıl yakılır?" diye düşünüyorsanız ürün, dokunmatik kontrol paneli sayesinde pişirme işlemi için ihtiyaç duyacağınız gücü, parmaklarınızın ucuna kadar getiriyor. Ürün çabuk tükenen ürünler arasında yer aldığından incelemek için acele edin!

9. Siyah ve beyaz şıklığına âşık olacaksınız: Termikel Set Üstü Ocak

Termikel Set Üstü Ocak, elektronik eşyalarda tercihini, siyah ve beyaz uyumundan yana kullanmak isteyenlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Şıklığıyla olduğu kadar teknik özellikleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. LPG sistemine dönüştürülebilen enjektör sistemi bulunan model, çıkarılabilen 4 farklı butonu, özel temizleme gerektirmeyen emaye ızgaraları ve otomatik ateşleme özelliğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Üstelik hassas gaz kontrolü sağlayan düğmeleri de çıkarılıp takılabiliyor. 59 cm genişliği ve 52 cm yüksekliği sayesinde her mutfağa rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Zamanınızın büyük bir kısmını mutfakta geçiriyorsanız uzun yıllar kullanabileceğiniz ocağı çok beğeneceksiniz!

10. Ocak fırın seti arayanlar için özel: KUMTEL Beyaz 2'li Set

"Olmuşken şık görünümlü tam bir set olsun." diyorsanız KUMTEL Beyaz 2'li Set ile tanışmanızın tam sırası! Doğal gaz ayarlı olmasına rağmen LPG'ye dönüştürülebilen, yandan düğmeleri, otomatik çakmaklı 4 gözlü ocağı ve 3 pişirme fonksiyonu özellikleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dahası güçlü iç aydınlatmalı ve A Plus enerji sınıfı fırınıyla kullanıma sunulan set, hiç düşünmeden alabileceğiniz ürünlerden biri. Set sayesinde ocakta dilediğiniz hızda yemekler; fırında ise mis gibi kokan kekler, börekler ve kurabiyeler pişirebilirsiniz. Bir taşla iki kuş vurmak isteyenlerin tercihi ürün, fonksiyonel tasarımıyla oldukça kullanışlı bir seçenek!

11. Kalabalık ailelerin tercihi: Ferre Wok Gözlü Beyaz Cam Ocak

Kalabalık ailelerin bayılarak kullanacağı, son derece kullanışlı ve şık bir ocağa ne dersini? Inox görünümlü ön düğmeleri bulunan Ferre Wok Gözlü Beyaz Cam Ocak; 1 adet ekonomik, 2 adet normal, 1 adet güçlü ve 1 adet wok olmak üzere toplam 5 gözüyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Tüm gözleri eş zamanlı olarak kullanabilme olanağı tanımasının yanı sıra otomatik gaz kesme ve gaz emniyet sistemi gibi özellikler de taşıyor. Ocak tercihini, ankastreden yana kullanacakların mutlaka fırsat vermesi gereken ürün, oldukça uzun ömürlü bir yapıya da sahip. Mutfakların yeni yıldızı olacak ürün, sizi bekliyor!

12. Mutfağınızda estetik dokunuşlar: Hotpoint Cam Ankastre Ocak

Mutfakların olmazsa olmazı ocaklar, elbette uzun ömürlü olmalı. Sık sık değiştirmek yerine yıllarca aynı randımanı alabileceğiniz, modası hiç geçmeyecek bir ocak arayışındaysanız muhteşem bir önerimiz daha olacak: Hotpoint Cam Ankastre Ocak! 60 cm genişlik ve 51 cm derinliğe sahip olması sayesinde mutfağınızda oldukça zarif görünecek ankastre ocak, tamamen cam kaplamalı şık bir tasarım. Otomatik tek elle ateşlemesi, kontrol paneli, 7,3 W gaz gücü, emaye bek kapağı ve ızgarası sayesinde çok daha lezzetli yemekler pişireceğinizden hiç şüphemiz yok! Kaliteli malzemesiyle yıllara meydan okuyacak ürünün, mutfağınızda estetik bir görünüme imza atacağı kesin!

13. Ne hayatında ne de mutfağında yenilikleri denemekten korkmayanlara: Teka Ankastre Ocak

Mutfağınızda hem estetik bir dizayn yaratmak hem kullanışsız alanları değerlendirmek için tercih edebileceğiniz Teka Ankastre Ocak'ı incelemeden geçmemenizi tavsiye ederiz. Ürün için klasik kare şekilli ocakların aksine alışılmışın dışında şahane bir tasarım desek abartmış olmayız. Üstelik oldukça fonksiyonel özelliklere de sahip. Dahası kullanıcılara doğal gaz, hava gazı, LPG gibi farklı kullanım opsiyonları da sunuyor. Ayrıca ocak, cam tabanlı yüzeyi sayesinde kolayca temizlenebiliyor. Gaz sızıntılarına karşı koruyucu önlem bulundurması da ürünün dikkate alınması gereken en önemli özellikleri arasında yer alıyor.

14. Siyah ve goldun muhteşem uyumu şimdi de ocaklarda: Silverline Ankastre Ocak

Evinizin temel ihtiyaçlarını giderirken sadece ihtiyaç odaklı değil, estetik duruşlu ve şık görünümlü modeller de tercih edebilirsiniz. O halde sizi Silverline Ankastre Ocak ile tanıştırarak listemizi sonlandıralım. Gold düğme detayları ve siyahın muhteşem uyumuna hayran kalacağınız modelin; döküm ızgarası, otomatik düğmeden ateşleme seçeneği, 3 adet normal ve 1 adet wok bekiyle kendinizi mutfakta âdeta profesyonel bir şef gibi hissedeceksiniz! Ayrıca favoriniz olmaya hazırlanan model, mutfak dekorasyonunda doğaya ve nostaljiye vurgu yapan country stilini benimseyenler için de şahane bir alternatif olacak!