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  4. Evlerine tadilat yaptırmaya karar veren çift, zeminin altında gizli bir da keşfettiler! "Beklediğimiz gibi çıkmadı"

Evlerine tadilat yaptırmaya karar veren çift, zeminin altında gizli bir da keşfettiler! "Beklediğimiz gibi çıkmadı"

25.12.2024 16:51
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 16:51
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Reddit'te paylaşan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında viral olmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir çift evlerine tadilat yaptırdığı sırada daha önce hiç haberleri olmayan bir merdiven keşfettiler. Merdivenlerden aşağıya inen ikili evlerinin altında gizli bir bodrum olduğunu öğrendi. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir çift evlerinde tadilat yaptıkları sırada gizli bir oda bulduklarını anlattı. Zeminin bir kısmını kazdıktan sonra bodruma inen bir merdiven olduğunu gören ikili o anları cep telefonlarıyla kaydederek gizemli odayı keşfettiler.

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Merdivenlerden aşağıya indiklerinde ikiliyi duvarları boyalı bir bodrum karşıladı. Muhtemelen depolama alanı olarak kullanılan oda sosyal medya kullanıcılarından yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beklediğimiz gibi çıkmadı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten, oldukça basit bir bodrum gibi görünüyor. Duvarda muhtemelen yiyecek ve konserveleri saklamak için rafların olduğu tabelalar bile var." yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Reddit
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