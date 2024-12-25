Evlerine tadilat yaptırmaya karar veren çift, zeminin altında gizli bir da keşfettiler! "Beklediğimiz gibi çıkmadı"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir çift evlerinde tadilat yaptıkları sırada gizli bir oda bulduklarını anlattı. Zeminin bir kısmını kazdıktan sonra bodruma inen bir merdiven olduğunu gören ikili o anları cep telefonlarıyla kaydederek gizemli odayı keşfettiler.

Merdivenlerden aşağıya indiklerinde ikiliyi duvarları boyalı bir bodrum karşıladı. Muhtemelen depolama alanı olarak kullanılan oda sosyal medya kullanıcılarından yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beklediğimiz gibi çıkmadı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten, oldukça basit bir bodrum gibi görünüyor. Duvarda muhtemelen yiyecek ve konserveleri saklamak için rafların olduğu tabelalar bile var." yorumunu ekledi.