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    4. Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor! İhanet ifşası fena kızdırdı... "Ne oldu eşinin görmesini istemiyor musun?"

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor! İhanet ifşası fena kızdırdı... "Ne oldu eşinin görmesini istemiyor musun?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 07:41
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    Genç bir kadın kendisiyle görüşen evli evlerin görüntülerini videoya çekerek eşlerine gönderiyordu. Sosyal medyada kendisini ihanet ifşası olarak tanımlayan kadın bu kez sert kayaya çarptı. Evli bir adamla arabasında buluştuğu anlarda video kaydını başlatan kadına adamın tepki sert oldu.

    Sosyal medyadan kaydedilen bir görüntüde kendisini evli erkeklerin ifşacısı olarak tanımlayan bir kadın eşine göndermek için buluştuğu adamı kaydetmeye başladı.

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    O anlarda sinirlenen adam kadından kaydı kapatmasını istedi. Genç kadın ise, "Neden eşinin görmesini istemiyor musun?" ifadelerini kullandı.

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    Genç kadının tepkisi üzerine adam sinirlendi ve ortalık bir anda karıştı. Adam kadının video çekmesine engel olmaya çalışarak onu arabasından atmak istedi. O anlarda sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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