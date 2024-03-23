Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor! İhanet ifşası fena kızdırdı... "Ne oldu eşinin görmesini istemiyor musun?"

Sosyal medyadan kaydedilen bir görüntüde kendisini evli erkeklerin ifşacısı olarak tanımlayan bir kadın eşine göndermek için buluştuğu adamı kaydetmeye başladı.

O anlarda sinirlenen adam kadından kaydı kapatmasını istedi. Genç kadın ise, "Neden eşinin görmesini istemiyor musun?" ifadelerini kullandı.

Genç kadının tepkisi üzerine adam sinirlendi ve ortalık bir anda karıştı. Adam kadının video çekmesine engel olmaya çalışarak onu arabasından atmak istedi. O anlarda sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.