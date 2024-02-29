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Evliliği büyük ses getirdi! Ebru Gündeş'in eski aşkı Kerem Alışık o soruyu duyunca... Bomba yorum

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.02.2024 12:57
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Bir süredir ilişki yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çiftinin Dubai'de evlendiği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Yasak aşk' yaşadıkları iddia edilen ikilinin eski eşlerinden de olay göndermeler yapıldı. Gündeş'in eski aşkı Kerem Alışık'a 'Ebru Gündeş'i tebrik ettiniz mi?' diye sorulunca bakın ne yaptı...

Evliliği büyük ses getirdi! Ebru Gündeş'in eski aşkı Kerem Alışık o soruyu duyunca... Bomba yorum

2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ebru Gündeş, Dubai'de evlendi. 4. kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşiyle 'yasak aşk' yaşadığı iddia edildi.
Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylentileri magazin gündemini salladı.

gündeş

Gündeş ve Özdemir'in nikah görüntülerinin ardından Kabaklı'nın "Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" sözleri gündem oldu.

selin kabaklı

Gündeş'in eski eşi Rıza Sarraf'ta sosyal medyada'Herkesin yolu layığına açık olsun' ifadelerini kullandı.

Büyük ses getiren evliliğin yankıları devam ederken 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde birlikte rol alan ve daha sonra Ebru Gündeş ile aşk yaşayan Kerem Alışık'a 'Ebru Gündeş'i tebrik ettiniz mi?' diye soruldu. Alışık, bu sorunun ardından oradan koşarak uzaklaştı.

gündeş o ses

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları bu görüntülerin ardından 'Topuklamış' yorumlarında bulundular. Hande Sarıoğlu ise 'Mirkelam'a dönüşmüş' dedi.

gündeş o ses 2

Programda O Ses Türkiye Yılbaşı'ndaki görüntüler hatırlatıldı ve Yağmur Çevik "Orada Ebru Gündeş çok çekingen tavırlar sergiledi. Hatta "kadına zorla yaptırılmış" diye tahmin ettik. Meğer o sıralar Murat Özdemir'le berabermiş, bu tavırları ondanmış" dedi.

Youtube


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Ebru Gündeş Kerem Alışık doğru
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