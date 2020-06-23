Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Evliliğinizin ilk zamanlarında kendinizi sanki bulutların üzerinde uçuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Her şey harikadır sizin için. Eşinizle seks hayatınız da dolu dizgin sürüp gitmektedir. Ancak evlilik tarihinizin üzerinden biraz zaman geçtikten sonra, yani artık alışkanlık evresine girdiğinizde eğlenceli ve ateşli ilişkiniz bir anda monotonlaşabilir. Birlikte yaptığınız aktivitelerden eskisi kadar zevk almamaya başlayabilirsiniz. Seks hayatınız da haliyle biraz rutine binebilir, sadece bir alışkanlığa ve ihtiyaca dönüşebilir. Evlilikte yaşanan gelgitler birbirinize karşı davranışlarınıza da yansıyabilir. Canınız seks yapmak istemeyebilir ve ayda yılda bir sevişen çiftlere dönüşebilirsiniz. Bu durum elbette geçicidir. İlişkide heyecanı kaybetmek her çiftin başına gelebilecek bir durumdur. Ancak cinselliğe renk katmak hiç de zor değil. Eğer isterseniz yeniden flört zamanlarınızdaki ateşli çift olabilirsiniz. Önemli olan evliliğe heyecan katma yollarını bilmek! Evliliğe Heyecan Katacak Öneriler 1. Plansız seks yapın Seks evliliğin çok önemli bir parçasıdır. İlişkinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi ve uzun sürebilmesi için düzenli bir cinsel yaşam çok önemlidir. İlişki ilerledikçe seks de sıradanlaşır. Adeta bir görev olarak görülmeye başlanır. Ancak seksin günü ya da saati olmaz; bunu unutmayın. Sevişmek için bir gün belirlemek gerilmenize sebep olur ve sizi seksten uzaklaştırır. Bırakın her şey spontane gelişsin. Seks illa uzun sürecek diye bir kural da yok. Ön sevişme olmadan ve kısa süren bir seks de gayet doyurucu olabilir ve aşkınızı alevlendirebilir. Hatta kısa ve küçük kaçamaklar sizi yeniden eski ateşli günlere döndürebilir. Plansız gelişen seks, tahrik edici ve heyecan vericidir. Kendinizi olayların akışına bırakın ve küçük kaçamakların tadını çıkarın.

2. Farklı mekanlar deneyin İlişkiye nasıl renk katılır sorusu pek çok çiftin aklını kurcalıyor, bu kesin. Ancak seksle ilgili öncelikle şunu bilmek gerekir. Seks belli bir kalıp içerisine sığdırılmaya çalışılırsa monotonlaşır. Seks illa yatakta yapılması gereken bir aktivite değildir. Yani nerede sevişeceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Yatak odası hariç başka mekanlar denemek sizi hem heyecanlandıracak hem de sanki ilk defa sevişiyormuşsunuz gibi bir hisse kapılmanıza sebep olacaktır. Mesela eşiniz duş yaparken hiç beklemediği bir anda duşta ona eşlik edebilirsiniz. Bu beklenmedik seks teklifi ona da cazip gelecektir. Ya da maç izleyen eşinize maçı unutturacak farklı bir heyecan yaşatabilirsiniz. Arabada seks yapmak da farklı bir deneyim olabilir. Böylece hem yasak olanın verdiği adrenalini hem de zevki doruklarda yaşayabilirsiniz. 3. Fantezi gecesi düzenleyin Genellikle seks tabu olarak görüldüğü için çiftler seks hakkında konuşmaktan kaçınırlar. Aslında eşler birbirlerine seks konusunda açık olsalar ve ne istediklerini dile getirseler, cinsellikle ilgili problemler de ortadan kalkacaktır. Çünkü cinsel sorunlar genellikle eşlerin seks konusunda birbirlerine açık olamamalarından ileri gelir. Eşinize karşı açık olun ve ona yapmak istediğiniz bir fanteziyi söyleyin. Hatta hiç ona söylemeyin. Aklınızdaki fanteziyi gerçekleştirmek için bir gün belirleyin ve seksi kıyafetlerle eşinizin karşısına çıkın. Fantezinizi gerçekleştirmeye başlayın, emin olun o da rolüne hemen adapte olacaktır. Sizi karşısında bambaşka biri olarak görmek onu daha da tahrik edecektir. Bir an önce size sahip olabilmek için çıldıracaktır.

4. Yatakta küs kalmayın Eften püften sebepsiz yere çıkan tartışmalar özellikle uzun süredir evli olan çiftlerin yaşamlarını kabusa çevirebilir. Kimi zaman eşinize neden çorabını kirli sepetine atmadın diye söylenirsiniz ve tartışma başlar, konu uzar bambaşka yerlere gider. Tartışmanın sonunda neden kavga ettiğinizi bile unutursunuz. Aslında bu ufak tartışmalar evliliğin tuzu biberi olsa da çok büyütmemek gerekir. Böyle durumlarda ise en önemlisi tartışmaları yatağa taşımamak. Hani bir söz vardır;" Yatakta küslük olmaz" diye, işte bu söz çok doğrudur. Her ne kadar birbirinize kızıyor ya da küsüyor olsanız da her zaman yatağa birlikte girin. Eğer eşiniz yatakta gönlünüzü almaya çalışırsa ona hayır demeyin, emin olun barışma seksi çok daha şehvetli olacaktır. Böylece bir daha sizinle küs kalmayı göze alamayacaktır. 5. Erotik masaj yapın Monoton seks hayatınızı renklendirmenin bir diğer yolu da masajdır. Örneğin Uzak Doğu'nun erotik masaj türlerini öğrenerek eşinizi baştan çıkarabilirsiniz. Öncelikle masaj için uygun ortamı hazırlayın. Afrodizyak kokulu mumlar, tütsüler ve egzotik meyvelerden hazırlanmış kokteyller size yardımcı olabilir. Bu kısım tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Amaç bu egzotik ortam sayesinde eşinizin tamamen rahatlaması ve bedenini sizin ellerinize bırakması. Size kendini teslim ettiğinde erojen bölgelerine yolculuk yapın. Vücudunun her köşesini bildiğinizi gösterin. Hoş kokulu masaj yağları eşliğinde yaptığınız bu erotik masaj sayesinde anında gevşeyen eşinize, maharetli ellerinizle unutamayacağı anlar yaşatın.

6. Biraz yaramazlık yapın Eşinizle her şey rutine bindiyse, hiçbir şeyden zevk alamaz hale geldiyseniz ya da ilişkiyi canlandırmak için ne yapılmalı diye düşünüyorsanız cevap tabii ki biraz yaramazlık. Çocukları uyuttuktan sonra gece sizin için renklenmeye başlayabilir artık. Baş başa erotik bir film izlemeye ne dersiniz? Kadınlar için erotik filmler isteklerini dile getirmelerinde iyi bir yol olabilir. Çünkü genellikle nasıl bir seks istediklerini eşlerine söylemekten çekinirler ya da çılgın fantezilerine hep gem vurmak zorunda kalırlar. Ancak filmler onların isteklerini anlatmanın dolaylı bir yolu olabilir. Sizin bu fikriniz eşinizin çok hoşuna gidecektir. Onu fantezilerinize alet etmenize de hiç sesini çıkarmayacaktır. Eğer eşiniz sizin verdiğiniz mesajı da alırsa zevk dolu bir gece sizi bekliyor demektir. 7. Seks oyuncaklarıyla farklı bir deneyim yaşayın Eşinizle seks hayatınız artık eskisi gibi değilse, birbirinize dokunmak sizi heyecanlandırmaz olduysa, o zaman bir de seks oyuncaklarını deneyin. İhtiras dolu bir seks deneyimi yaşamak ve seks konusunda ufkunuzu genişletmek için en iyi yollardan biri kuşkusuz seks oyuncaklarıdır. Aklınıza gelemeyecek kadar çok çeşidi olan oyuncaklar arasından seçim yapmaya çalışmak bile sizi heyecanlandırmaya yeter. İşten gelen eşinizi bir anda fantezi dünyanızın içine çekebilirsiniz. Onu yatağa kelepçeleyerek istediğinizi yaptırabilirsiniz. Eğer sizi kızdırırsa onu kırbacınızla cezalandırabilirsiniz. Daha önce yaşamadığınız bu adrenalin yüklü seks, sizin bakış açınızı değiştirerek seks hayatınızı bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Seks hayatınız yoluna girse de siz yine de bu seks oyuncaklarını bir köşede saklamayı unutmayın. Arada sırada yaramazlık yapmak hem sizin hem de eşinizin hoşuna gidecektir.