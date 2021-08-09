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Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti! California'da yangın devam ediyor

09.08.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçerken, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti! California'da yangın devam ediyor

ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı.

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California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) yaptığı açıklamaya göre, 3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara girdi.

Cal Fire'ın açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

GREENVILLE KASABASI TAMAMEN KÜLE DÖNMÜŞTÜ

"Dixie" yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı. (AA/İHA)

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