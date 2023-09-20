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    4. Eyfel Kulesi'nin önünde Türkçe pazarlık! Siyahi satıcı ve Türk müşterinin arasındaki diyalog sosyal medyada gündem yarattı

    Eyfel Kulesi'nin önünde Türkçe pazarlık! Siyahi satıcı ve Türk müşterinin arasındaki diyalog sosyal medyada gündem yarattı

    20.09.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyla medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Eyfel Kulesi'nin önünde turistler için magnet satan siyahi satıcı ve Türk müşteri bir anda Türkçe olarak pazarlık yapmaya başladı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

    TikTok'tan paylaşılan bir video kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Söz konusu görüntülerde Fransa'nın başkenti Paris'in ikonik sembolü Eyfel Kulesi'nin önünde bir seyyar satıcı ve Türk müşterilerin arasındaki pazarlık anları yer aldı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Siyahi seyyar satıcıyı çektiği videoya, "Eyfel'in önünde siyahi satıcıyla Türkçe pazarlık yapıyorsundur" notunu ekleyen kullanıcının paylaşımı ilgi çekti.

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    Gönderide Paris magneti ve anahtarlığı satan siyahi satıcıdan 2 tane ürünü 5 Euro'ya aldıkları anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ticaret hayatına Türkiye'de başladığına yemin edebilirim" yorumunu ekledi. Bir başak sosyal medya kullanıcısı ise, "Her dilde turistler için birkaç kelime mutlaka öğrenirler" yorumunu yaptı.

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