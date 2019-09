Eylül ayı Nintendo Switch sahipleri için dopdolu geçecek

Teknoloji ve oyun ayı olarak kabul edilen Eylül ayına girmiş bulunuyoruz. Hal böyle olunca bu ay çıkacak olan yeni ürün ve oyunlara olan merak artmış durumda. Oyun sektöründe son 2 yıldır büyük işlere imza atan Nintendo Switch, bu ayı da dopdolu geçirecek gibi görünüyor.

Uzun zamandır şahsen beklediğim 2D Zelda oyunu olan The Legend of Zelda: Link’s Awakening ve Spyro Reignited Trilogy bu ay Switch için çıkışını gerçekleştirecek. Sadece Switch’e özel olacak olan Daemon X Machina da bu ay çıkışını gerçekleştirecek olan yapımlar arasında yer alıyor.

Biz de sizler için Eylül ayı içerisinde Switch’e gelecek olan 40’tan fazla oyunu bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasından favoriniz hangisi olacak?

Asdivine Menace

Atomic Heist

Barrier X

Battle Supremacy Ground Assault

Blasphemous

Contra: Rogue Corps

Creature in the Well

Daemon X Machina

Darksiders 2: Deathinitive Edition

Dead by Daylight

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age

Ellen

Fifty Words by POWGI

Fin and the Ancient Mystery

Final Fantasy VIII: Remastered

Gnome Garden: The Lost King

Gun Gun Pixies

eadliner: NoviNews

Hyperforma

If My Heart Had Wings

Inferno 2

LEGO Jurassic World

Lost Castle

Mable and the Wood

NBA 2K20

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch

Northgard

Overland

Pocket Clothier

Police Stories

Rest in Pieces

River City Girls

Root Letter: Last Answer

SI: The Somnium Files

Space Cows

Spice and Wolf VR

Spyro Reignited Trilogy

Star Wars Pinball

Super Jumpy Ball

The Battle of Mahjong

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Torchlight II

Wuppo: Definitive Edition

