Eylül ayı Nintendo Switch sahipleri için dopdolu geçecek

Teknoloji ve oyun ayı olarak kabul edilen Eylül ayına girmiş bulunuyoruz. Hal böyle olunca bu ay çıkacak olan yeni ürün ve oyunlara olan merak artmış durumda. Oyun sektöründe son 2 yıldır büyük işlere imza atan Nintendo Switch, bu ayı da dopdolu geçirecek gibi görünüyor.
Uzun zamandır şahsen beklediğim 2D Zelda oyunu olan The Legend of Zelda: Link’s Awakening ve Spyro Reignited Trilogy bu ay Switch için çıkışını gerçekleştirecek. Sadece Switch’e özel olacak olan Daemon X Machina da bu ay çıkışını gerçekleştirecek olan yapımlar arasında yer alıyor.
Biz de sizler için Eylül ayı içerisinde Switch’e gelecek olan 40’tan fazla oyunu bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasından favoriniz hangisi olacak?
Asdivine Menace
Atomic Heist
Barrier X
Battle Supremacy Ground Assault
Blasphemous
Contra: Rogue Corps
Creature in the Well
Daemon X Machina
Darksiders 2: Deathinitive Edition
Dead by Daylight
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age
Ellen
Fifty Words by POWGI
Fin and the Ancient Mystery
Final Fantasy VIII: Remastered
Gnome Garden: The Lost King
Gun Gun Pixies
eadliner: NoviNews
Hyperforma
If My Heart Had Wings
Inferno 2
LEGO Jurassic World
Lost Castle
Mable and the Wood
NBA 2K20
Ni No Kuni: Wrath of the White Witch
Northgard
Overland
Pocket Clothier
Police Stories
Rest in Pieces
River City Girls
Root Letter: Last Answer
SI: The Somnium Files
Space Cows
Spice and Wolf VR
Spyro Reignited Trilogy
Star Wars Pinball
Super Jumpy Ball
The Battle of Mahjong
The Legend of Zelda: Link’s Awakening
Torchlight II
Wuppo: Definitive Edition
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