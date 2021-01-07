Facebook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Sosyal medya artık 7'den 70'e herkesin kullandığı bir eğlence ve iletişim aracı. Hepimizde ciddi bir alışkanlık yarattığı su götürmez bir gerçek. Fakat zaman zaman işlerimize, eğitimimize ya da günlük hayatımızda ilgilenmemiz gereken şeylere engel olabiliyor. Bu noktada da sosyal medya hesaplarını kapatmak akla gelen ilk seçenek oluyor. Çok ciddi bir kullanıcı sayısına sahip olan Facebook da oldukça zaman alan bir uygulama ve bazen işlevini de yitirebiliyor. Durum sizin için de böyleyse yazımızı dikkatle okuyup Facebook hesap silme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Telefondan Facebook Hesap Nasıl Silinir?

Facebook hesabınızı telefonunuzda yer alan Facebook uygulaması aracılığıyla kullanıyor olabilirsiniz. Hesabınızı bu uygulama üzerinden direkt silebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyledir:

Facebook uygulamasına girdiğinizde sağ üst köşede yer alan üç çizgi sembolüne tıklayın. Karşınıza çıkan seçenekler arasında "Ayarlar ve Gizlilik" sekmesine tıklayarak ilerleyin.

Bu sayfadan da "Hesap Sahipliği ve Kontrolü" seçeneğini tıklayarak devam edin.

Görüntüleyeceğiniz sayfada hesap dondurma ve silme seçeneği yer alır. Bu seçeneği tıkladığınızda hesabınızı dondurma veya silme işlemlerinden dilediğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

"Hesabı Sil" diyerek devam edin.

Facebook hesap silme işlemini tamamlamadan önce size silme nedeninizi sorar. Bu seçeneklerden sizin için geçerli olanı işaretlemelisiniz. Eğer Facebook güvenliği ile alakalı endişe duyuyorsanız ve bu seçeneği işaretlerseniz Facebook size güvenlik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapabilir. Ya da "Hesabım başkasının eline geçti" derseniz sizden buna dair detaylı bilgi edinebilir ve sonrasında gerekli araştırmaları yaparak hesabınızı kurtarabilir. Yani hesabınızı silme nedeniniz herhangi bir olumsuzluktan dolayı ise öncelikle bu olumsuzluğu çözme yolunu tercih edebilirsiniz. Bunun dışında bir nedeniniz varsa da uygun seçeneği belirterek silme işlemine devam edebilirsiniz. Hesap silme nedeniniz Facebook veri tabanına işlenecek, sizin için herhangi bir yaptırımı olmayacaktır. "Hesabı Silme İşlemine Devam Et" dediğinizde karşınıza farklı seçenekler çıkacaktır.

Eğer Messenger uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorsanız hesabınızı silmek yerine dondurabilirsiniz. Bu aşamada bu seçenek size sunulur. Çünkü Facebook hesabınızı sildiğiniz takdirde Messenger hesabınızı da kullanamaz ve sevdiklerinizle iletişim kuramazsınız. Hesabınızı sildiğinizde gönderilerinizi de kaybedeceğiniz için Facebook size son aşamada gönderilerinizi kaydetme seçeneğini de sunar. Bu seçenek sayesinde Facebook'ta yaptığınız paylaşımları muhafaza edebilirsiniz.

Facebook'ta yer alan tüm bilgilerinizi silme işleminden önce indirebilirsiniz. Bu seçenek de size son aşamada sunulur. Bu sayede Facebook hesabınızı tamamen silmiş olsanız bile geçmişe dair tüm Facebook verilerinizi saklamış olursunuz.

Bazı uygulamalara giriş yapabilmek için Facebook hesabı kullanılabilir. Eğer siz de daha önce bir uygulamaya Facebook hesabınız aracılığıyla giriş yaptıysanız hesabınızı sildikten sonra bu giriş şansını kaybetmiş olursunuz. Facebook, hesap silme işlemini tamamlamadan önce bu uygulama giriş bilgilerini de size sunar. Dilerseniz hangi uygulamalara Facebook üzerinden giriş yaptığınızı görüntüleyebilirsiniz.

"Hesabı Sil" dedikten sonra hesabınızın silinme işlemi için gereken süre başlamış olur. Yani bu sekmeye tıkladığınızda hesabınız tamamen silinmez. Hesabınızın tamamen silinmesi için 30 gün süre vardır. Eğer bu süre içerisinde hesabınıza tekrar giriş yaparsanız silme işlemi iptal olur. Eğer 30 gün boyunca hiç giriş yapmazsanız hesabınız tamamen silinir. Bu aslında kararınızı sonradan değiştirme ihtimaline yönelik olarak avantajlı bir durumdur.