Facebook, WhatsApp ve Instagram neden çöktü? Erişim sorununda 'kullanıcı bilgileri çalındı' iddiası!

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

"BİZE GÜVENEN KİŞİ VE ŞİRKETLERDEN ÖZÜR DİLERİZ"

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

KULLANICI BİLGİLERİ ÇALINDI İDDİASI DOĞRU MU?

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

SORUN 6 SAAT SÜRDÜ

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

AA

