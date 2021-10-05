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Facebook, WhatsApp ve Instagram neden çöktü? Erişim sorununda 'kullanıcı bilgileri çalındı' iddiası!

05.10.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan sorun 6 saate yakın süre boyunca, uygulamalarda, erişimin engellenmesine sebep oldu. Uzun süre düzelmesi beklenen erişim sorununun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı doğrulandı. Kullanıcıların verilerinin çalındığına dair ortaya atılan iddialarınsa asılsız olduğu, konu ile ilgili bir delil bulunmadığı açıklandı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram neden çöktü? Erişim sorununda 'kullanıcı bilgileri çalındı' iddiası!

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

"BİZE GÜVENEN KİŞİ VE ŞİRKETLERDEN ÖZÜR DİLERİZ"

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

KULLANICI BİLGİLERİ ÇALINDI İDDİASI DOĞRU MU?

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

SORUN 6 SAAT SÜRDÜ

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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