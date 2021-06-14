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  4. Fahrettin Altun: Görüşme öncesi dostane bir sohbet gerçekleştirdiler

Fahrettin Altun: Görüşme öncesi dostane bir sohbet gerçekleştirdiler

14.06.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü gerçekleşen sohbete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO zirvesinde Başkan Biden ile dostane bir sohbet gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Görüşme öncesi dostane bir sohbet gerçekleştirdiler

İletişim Başkanı Fahrettin Atun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü gerçekleşen sohbete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"DOSTANE BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanı, bugün NATO zirvesinde Başkan Biden ile dostane bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

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BIDEN İLE SAMİMİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lobide ABD Başkanı Joe Biden ile ayak üstü bir sohbet gerçekleştirdi. Kritik zirve öncesi yapılan sohbette NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yer aldı. Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu da Biden ile Erdoğan'ın sohbetini yakından takip etti.

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