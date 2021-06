Fahrettin Altun: Görüşme öncesi dostane bir sohbet gerçekleştirdiler

İletişim Başkanı Fahrettin Atun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü gerçekleşen sohbete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanı, bugün NATO zirvesinde Başkan Biden ile dostane bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

The President had a friendly chat with President Biden at the NATO summit today.



The two leaders will meet again shortly to discuss bilateral and regional issues. pic.twitter.com/V4MwSrtFgi