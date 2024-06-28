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Fahrettin Koca'dan sonra 2 bakan için daha iddiası! Bakanlık yetkilileri Mynet'e açıkladı: Ankara'da hareketli saatler...

28.06.2024 16:22
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği haberi Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Bu sırada iki bakanın daha istifası gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da istifa ettikleri öne sürüldü. Mynet iki bakanlık yetkililerine ulaşıp iddiaların aslını öğrendi.

Fahrettin Koca'dan sonra 2 bakan için daha iddiası! Bakanlık yetkilileri Mynet'e açıkladı: Ankara'da hareketli saatler...

Seçimler sonrası AK Parti'nin gündeminde değişim konuşulmaya devam ediyor. Bu kapsamda atılan ilk adımın geçtiğimiz günlerde 7 ilin il başkanlıklarında yapılan atamalar olduğu değerlendirildi. Bugünse üç bakanın birden istifasını sunduğu iddiaları gündem oldu.

BAKAN KOCA'NIN İSTİFASINDA ETKİLİ OLDU

AK Parti'den gelen randevu sistemi ve sağlıktaki eleştirilerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa kararında etkili olduğu belirtildi. Koca'nın istifasını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu da öğrenildi.

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İSTİFA EDEN BAKAN SAYISI 3'E Mİ YÜKSELDİ?

Daha sonra ise iki bakanın daha istifa ettiği iddiası gündem oldu. Oda TV'de yer alan iddiaya göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifalarını sundu.

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BAKANLIK YETKİLİLERİ MYNET'E AÇIKLADI

Ankara'da hareketli saatler yaşanmasına yol açan bu iddia üzerine Mynet iki bakanlığın da yetkililerine ulaştı. Bakanlıklardan yapılan açıklamada istifa iddiası yalanlandı.

İDDİALARA TEPKİ GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Işıkhan'ın Kıbrıs'ta ve görevinin başında olduğunu bildirdi.

Yine Ticaret Bakanlığı da Ömer Bolat'ın görevinde olduğunu belirterek iddiaların bilerek ve spekülasyon amaçlı, bakanlığı yıpratma hedefiyle ortaya atıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 7 il başkanlığına atamalar yapılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleştiği belirtilen bu hamle AK Parti'deki değişimin ilk adımı olarak yorumlanmıştı.

MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! İstifa kararı... MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! İstifa kararı...
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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Anahtar Kelimeler:
istifa ömer bolat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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