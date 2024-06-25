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31 Mart'ın faturası kesildi! Erdoğan onayladı... AK Parti'de 7 ilde değişim: Başkanlar değişti!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.06.2024 06:57
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AK Parti'de 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından sürekli gündemde olan 'değişim'in ilk adımı gerçekleşti. 31 Mart'ta ortaya çıkan tablonun da ele alındığı dünkü MYK toplantısında 7 ilde görev değişimi kararı çıktı. Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar İl Başkanları değişti.

31 Mart'ın faturası kesildi! Erdoğan onayladı... AK Parti'de 7 ilde değişim: Başkanlar değişti!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün "değişim" ana gündemiyle toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yerel seçimlerin ardından üstüne basa basa vurguladığı 'değişim' talebi ve iç muhasebe masaya yatırıldı.

7 İLDE BAŞKANLAR DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi gündeme geldi. AK Parti'de 7 ilin İl Başkanları değişti.

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İşte AK Parti'de değişimin yaşandığı iller:

Ahaber'de yer alan habere göre Başkanı değişen iller, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyonkarahisar oldu.

ERDOĞAN GECE YARISI AYRILDI

Saatler süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.40 sularında Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

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Express


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ak parti
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