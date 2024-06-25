31 Mart'ın faturası kesildi! Erdoğan onayladı... AK Parti'de 7 ilde değişim: Başkanlar değişti!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün "değişim" ana gündemiyle toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yerel seçimlerin ardından üstüne basa basa vurguladığı 'değişim' talebi ve iç muhasebe masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi gündeme geldi. AK Parti'de 7 ilin İl Başkanları değişti.
İşte AK Parti'de değişimin yaşandığı iller:
Ahaber'de yer alan habere göre Başkanı değişen iller, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyonkarahisar oldu.
Saatler süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.40 sularında Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.