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  4. MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! Erdoğan ile görüştü... İstifa kararını 27 gün önce orada aldı!

MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! Erdoğan ile görüştü... İstifa kararını 27 gün önce orada aldı!

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
28.06.2024 12:06
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Yerel seçim sonuçlarının ardından AK Parti'de değişim önce il başkanlarından başladı. 7 şehrin il başkanı geçen hafta değişti. Bakanlar Kurulu içerisinde de değişimlerin olacağı yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görevinden istifa etti. Fahrettin Koca, bugünkü tüm programlarını iptal etti.

MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! Erdoğan ile görüştü... İstifa kararını 27 gün önce orada aldı!

Mynet, Fahrettin Koca krizinin detaylarını araştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fahrettin Koca, görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fahrettin Koca'ya vereceği yanıt sonrası son durum netleşecek.

MYNET ÖZEL | İSTİFA KARARINI KIZILCAHAMAM'DA ALDI!

Kızılcahamam kampında partililer tarafından eleştirilen Fahrettin Koca'nın istifa kararını orada aldığı ortaya çıktı. 1 Haziran'daki Kızılcahamam kampında AK Partililer istişarede bulunmuş seçim sonuçları ve toplumdaki rahatsızlıklar değerlendirilmişti.

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Randevu sistemi ve sağlıktaki eleştirileri ileten partililerin bu tutumu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa kararını aldığı ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu da Mynet'in ulaştığı bilgiler arasında.

PANDEMİ DÖNEMİ HALA HAFIZALARDA

2018 yılından beri Sağlık Bakanı görevini devam ettiren Fahrettin Koca, pandemi döneminde Türkiye'nin en çok konuştuğu siyasetçiydi. İlk vakanın yaşandığı akşam ekranlar karşısına geçen Fahrettin Koca'nın açıklaması hala hafızalarda...

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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