Faik Öztürk'ün plates topuyla imtihanı! İzleyenler şaşkına döndü

2019 yılında yayın hayatına son veren ve 11 Ekim'de yeniden yayın hayatına başlayan Türkiye'nin ilk özel televizyonlarından Flash TV'de yeni döneminde de birbirinden ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor.

Tartışmanın ve absürd anların eksik olmadığı kanalda bu defa, Faik Öztürk'ün sunduğu 'Haberin Kralı' adlı programda ortaya ilginç anlar çıktı.

Kilo vermek için spora başlamaya karar veren Faik Öztürk, canlı yayında plates yaptı.



Spor hocası eşliğinde plates topuyla esneme hareketleri yapmaya çalışınca ortaya ilginç anlar çıktı.





