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Farah Zeynep Abdullah rol arkadaşı Merve Dizdar'ı böyle ifşaladı!

20.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinin güzel oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, dizi setinde eğlenceli anlarını paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşımında rol arkadaşı Merve Dizdar'ın komik anlarını ifşaladı.

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nın oyuncuları setten eğlenceli anlarını paylaşmaya devam ediyor. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, rol arkadaşı Merve Dizdar'ın telefon ile konuştuğu komik anları yayınlamasıyla gündeme geldi.

"MERVE DİZDAR'IN İLGİNÇ ANLARI"

Sezon boyunca adından epeyce söz ettiren Masumlar Apartmanı dizisi konu olarak her ne kadar sarsıcı olsa da, seti ve oyuncuları bir o kadar eğlenceli. Dizideki rollerinin aksine, gerçek hayatta çok iyi anlaşan oyunculardan Farah Zeynep Abdullah, dizide Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar'ın set esnasında telefon ile konuştuğu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah rol arkadaşı Merve Dizdar'ı böyle ifşaladı!

Setteki kaostan uzak bir köşeye çömen Dizdar'ın ilginç telefonla konuşma şeklini tiye alarak altına "Merve Dizdar şekli iletişim" notunu düşerek oyuncu arkadaşıyla uğraştı.


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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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