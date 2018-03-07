Farklılıkları manken olmalarını engelleyemedi!

"Biz kusurlarımızla da güzeliz!" diyen ve bunu bütün dünyaya haykırarak Instagram'dan hikayelerini paylaşan bu güzel kadınlar tüm hemcinslerine ilham ve cesaret aşılıyor.

Dezavantaj olarak gördüğünüz şey belki de sizi en değerli kılan şeydir

1 / 20 Winnie Harlow Winnie Harlow takma adıyla bilinen Kanadalı model Chantelle Brown-Young, herkes için gerçek bir ilham kaynağı.

2 / 20 Üç yaşından beri cildinde pigmentasyon kaybı yaşayan (vitiligo) Harlow, hiçbir zaman manken olma hayalinden vazgeçmedi. Podyumların aranan modellerinden olan Winnie, Desigual ve Diesel kampanyalarında öne çıkıyor, New York Fashion Week'da yer alıyor.

3 / 20 Thando Hopa Thando bir albino. Güney Afrikalı Thando Hopa 20’li yaşlarının ortalarında ve asıl mesleği avukatlık. Aşağılık duygusu nedeniyle uzun kıyafetler giydiğini, sürekli güneşten korunarak büyüdüğünü ve gölgelerde gizlendiğini anlatıyor.

4 / 20 Şimdi Afrika’da insanların albinolara karşı olan önyargılarıyla açık şekilde mücadele ediyor. Hem de aynı zamanda podyumda… Bugün Güney Afrika’da tanınan bir model ve önemli moda dergilerinde boy gösteriyor.

5 / 20 Nikia Phoenix Çiller genellikle beyaz tenli insalara özgü bir şeydir. Fakat Nikia Phoneix bir siyah olmasına rağmen yüzünde tıpkı bir beyaz gibi çilleri bulunmakta. Küçükken okul yıllarında arkadaşları ona şu tür kelimeler kullanmış “Sen bir beyaz gibi davranıyorsun, siyahların çilleri olmaz”

6 / 20 Adeta okul yıllarında uzaylı muamelesi gördüğünü söyleyen Nikia günümüzde insanlardan farklı olduğu için halinden çok memnun. Hatta bu yüzündeki çiller ve saç görünümünden dolayı Coca-Cola’nın reklam yüzü bile olmuş.

7 / 20 Harnaam Kaur Polikistik over sendromu yüzünden sakalları çıkan Harnaam Kaur 16 yaşından beri sakallarını kesmiyor.

8 / 20 Hem modellik hem de aktivistlik yapan genç kadın takipçilerine kendilerini kusurlarıyla kabul etmeyi ve bu yolda yaşadığı zorlu süreçleri anlatıyor.

9 / 20 Viktoria Modesta “Biyonik pop sanatçısı” diye anılan Modesta’nın, doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle bir bacağı dizden itibaren kesildi.

10 / 20 Modesta, yüksek teknolojili takma bacakla hayatına devam etti. Engelini yaratıcı bir avantaja çeviren Modesta, bugüne kadar pek çok dergiye poz verdi ve güzellik klişelerini yıktı.

11 / 20 Madeline Stuart 18 Yaşındaki Madeline Stuart model olmaya karar verdi, hikayesi ise gerçekten down sendromlulara ilham olacak cinsten. Yüzmeyi ve dans etmeyi sevdiği için kilo vermeye karar veren Maddy, 20 kilo verek yeni enerjisini modellik kariyerine harcamaya başladı.

12 / 20 Living Dead ile çalışan genç kadın, çok farklı model çeşitleriyle çalışan bu ajansta kendini buldu. Maddy farklı insanlara karşı gelen herkesin önünde duruyor. Down sendromlu herkes istediğini yapabilir diyor.

13 / 20 Carmen Dell'Orefice 83 yaşında bir moda dergisine kapak olan bu manken ilk defa 15 yaşında büyük bir dergiye kapak olmuş.

14 / 20 En yaşlı manken sıfatına sahip olan Dell'Orefice halen birçok giyim markası için modellik yapıyor.

15 / 20 Hanne Gaby Odiele Uzun alın yapısı ve içi boş elmacık kemikleriyle dikkat çeken Hanne Gaby Odiele, hem erkek hem de kadın cinsel özelliklerinin olduğunu itiraf etti. ABD’de yayımlanan USA TODAY gazetesine konuşan Hanne Gaby Odiele, 'inmemiş testis' denilen tıbbi durumla doğduğunu, kanser riski taşıması nedeniyle 10 yaşında ameliyatla yumurtalıklarının alındığını söyledi.

16 / 20 Tıbbi adı 'Androjen Duyarsızlığı' olan sendromla doğan Odiele, “Yaşadığımız bu zamanda ve çağda bunlardan bahsetmenin tamamıyla normal olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. 18 yaşında vajina konstrüksiyon ameliyatı olan ünlü model, kendi yaşadığı sıkıntıları başkalarının yaşamaması, ailelerin gereksiz ameliyatlardan çocuklarını koruması gerektiğini düşündüğü için bu açıklamayı yaptığını kaydetti.

17 / 20 Jamie Bochert 30 yaşında olmasına rağmen hala Versace şovlarının aranan yüzü olan Jamie Bochert, uzun yüzü, uzun burnu ve iri kahverengi gözleriyle dikkat çekiyor.

18 / 20 Khoupia Diop Khoudia Diop, ” Melanin Tanrıçası ” olarak ünlenen ve afrikanın en ünlü modellerinden biri olan genç bir kız. Senegal’de doğan ve farklı ten rengi yüzünden çocukluğunda sıkıntılar çeken bu kadın, bu günlerde oldukça popüler. Ten renginin koyuluğu nedeniyle çocukken diğer insanlar tarafından aşağılanan ve kötü muameleye maruz kalan bu kadın, günümüzde pek çok insanın ilham kaynağı. Diop: ” Bir yetişkin olarak her gün kendimi daha fazla sevmeyi ve olumsuz insanları dikkate almamayı öğrendim ” diyerek, günümüzde kendisiyle dalga geçen insanları takmadığı özellikle belirtmiş.

19 / 20 Lola Chuil Vücudunda saçına ve tenine siyah renk veren melanin adlı maddenin çok üretilmesi dolayısıyla Lola'nın ten rengi bu denli koyu. Her ne kadar kendisine Siyah Hannah Montana dese de, hayranları ona Siyah Barbie diyor. Renkli gözleri, kusursuz yüz hatları ile Lolita, diğerlerine benzememenin hiç de kötü bir şey olmadığını ispatlıyor.