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Fatih Altaylı'dan olay yaratan iddia! Pek çok kişiye el altından koronavirüs aşısı yapılıyor

20.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Fatih Altaylı'dan olay yaratan iddia! Pek çok kişiye el altından koronavirüs aşısı yapılıyor

Gazeteci Fatih Altaylı, koronavirüs aşılarıyla ilgili olay bir iddia gündeme getirdi. Altaylı, pek çok kişiye el altından korona aşısı yapıldığını yazdı.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının Türkiye'de kullanıma ne zaman başlayacağının belirsizliğini koruduğunu belirterek, pek çok kişiye el altından korona aşısı yapıldığını iddia etti.

Dünyada aşılanma çalışmalarının pek çok ülkede başladığını belirten Altaylı, Türkiye'de ise durumun belirsiz olduğunu yazdı.

EL ALTINDAN AŞILAMI MI YAPILIYOR?

Altaylı, resmi olarak bir aşılanmanın başlamadığını ancak el altından pek çok kişinin aşılandığını bildiğini belirtti.

AŞILAR BEDAVA MI OLACAK?

"'Torpilsizler' ne zaman aşılanmaya başlanacak bilmiyorum." diyen Altaylı, aşıların nerelerde satılacağının ya da bedava olup olmayacağının da kesin olarak belli olmadığını ifade etti.

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