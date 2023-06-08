HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Altaylı kulis bilgisini paylaştı! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken adaylık açıklaması: 'İlk ve sondu'

Fatih Altaylı kulis bilgisini paylaştı! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken adaylık açıklaması: 'İlk ve sondu'

08.06.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde istediği sonucu alamayan CHP ile ilgili olarak çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Genel başkanlığa devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nın parti yöneticilerine 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı' dediği aktarıldı.

Fatih Altaylı kulis bilgisini paylaştı! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken adaylık açıklaması: 'İlk ve sondu'

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'nin yol haritasının ne olacağı merak ediliyordu. Seçim sonrası genel başkanlığı bırakıp bırakmayacağı gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Mücadeleye devam' mesajı gelmişti.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçimden bir gün sonra yaptığı açıklamada 'değişim' mesajı vermiş, bu tutumunu dünkü basın toplantısında da sürdürmüştü.

6163d23945d2a06a3ce3df50

KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI: 'BU BENİM İLK VE SON...'

Parti MYK'sı değişen CHP'de gazeteci Fatih Altaylı, kulis bilgileri paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun durum değerlendirmesi için güvendiği birkaç kişiyle bir araya geldiği aktarıldı. 'Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı?' sorusuna Kılıçdaroğlu'nun "Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir daha ki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok" dediği aktarıldı.

İmamoğlu ile ilgili CHP'deki kulis bilgisini paylaştı! Canlı yayında isyan etti: 'Yazıklar olsun' İmamoğlu ile ilgili CHP'deki kulis bilgisini paylaştı! Canlı yayında isyan etti: 'Yazıklar olsun'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8'i çocuk, 9 kişi can vermişti! Korkunç olayın nedeni belli oldu8'i çocuk, 9 kişi can vermişti! Korkunç olayın nedeni belli oldu
Bakan Tunç'tan Can Atalay sorusuna yanıt! Dokunulmazlığı...Bakan Tunç'tan Can Atalay sorusuna yanıt! Dokunulmazlığı...
Telefonda görüştüler! 'Türkiye hazır' deyip...Telefonda görüştüler! 'Türkiye hazır' deyip...
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

İstanbul'da feci kaza! TEM savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! TEM savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Dünyanın en güçlüsü olacak! Menzili ABD ve Avustralya'yı kapsıyor

Dünyanın en güçlüsü olacak! Menzili ABD ve Avustralya'yı kapsıyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Kocası için yaptırdığı pastayı görünce şoke oldu! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pastayı görünce şoke oldu! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.