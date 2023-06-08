Fatih Altaylı kulis bilgisini paylaştı! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken adaylık açıklaması: 'İlk ve sondu'

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'nin yol haritasının ne olacağı merak ediliyordu. Seçim sonrası genel başkanlığı bırakıp bırakmayacağı gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Mücadeleye devam' mesajı gelmişti.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçimden bir gün sonra yaptığı açıklamada 'değişim' mesajı vermiş, bu tutumunu dünkü basın toplantısında da sürdürmüştü.

KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI: 'BU BENİM İLK VE SON...'

Parti MYK'sı değişen CHP'de gazeteci Fatih Altaylı, kulis bilgileri paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun durum değerlendirmesi için güvendiği birkaç kişiyle bir araya geldiği aktarıldı. 'Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı?' sorusuna Kılıçdaroğlu'nun "Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir daha ki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok" dediği aktarıldı.