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Fatih Erbakan'dan sürpriz 'Mansur Yavaş' çıkışı: Cumhurbaşkanı adayı olmalı

09.05.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında 2023 seçimleri için dikkat çeken ifadeler kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini belirten Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde parti olarak nasıl bir yol izleyeceklerini de açıkladı.

Fatih Erbakan'dan sürpriz 'Mansur Yavaş' çıkışı: Cumhurbaşkanı adayı olmalı

Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi konuşulmaya devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ardından bir parti liderinden daha 'aday olmalı' çıkışı geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini savundu.

Tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularına yanıt veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

ERBAKAN'DAN İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

İmamoğlu'nun tartışılan fotoğrafıyla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, ''Ekrem İmamoğlu, biraz da tabi aslında İstanbul'u yönetsin ve İstanbul'da güzel sonuçlar ortaya koysun diye seçildi. Şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye'yi yönetmeye talip olması da yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir.'' ifadelerini kullandı.

"ADAY MANSUR YAVAŞ OLMALI"

Erbakan ayrıca Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini savundu. Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartlarını ortaya koymak kaydıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini bir kez daha yineledi.

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Mansur Yavaş

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