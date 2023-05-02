HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Terim, Buse Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan... Banka müdürünün milyon dolarlık vurgununda yeni gelişme! Topu mağdurlara attı: 'Para alışverişi...'

Fatih Terim, Buse Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan... Banka müdürünün milyon dolarlık vurgununda yeni gelişme! Topu mağdurlara attı: 'Para alışverişi...'

02.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir banka müdürü, yüksek kar vaadiyle aralarında Fatih Terim, Terim'in kızı Buse Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimlerinde olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdı. Futbol dünyasını sarsan olayda bankadan açıklama geldi. Topun mağdurlara atıldığı açıklamada banka iki noktaya dikkat çekti. Bunlardan ilki para alışverişinin banka şubelerinden değil de restoran ve kafelerde yapılması. İkinci ise paranın resmi kayıtlara geçmemiş olması.

Fatih Terim, Buse Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan... Banka müdürünün milyon dolarlık vurgununda yeni gelişme! Topu mağdurlara attı: 'Para alışverişi...'

Futbol dünyasının önemli isimlerinin milyonlarca lira dolandırıldığı skandal olayda başlatılan soruşturmada kapsamında iddialarla ilgili banka ilk kez açıklama yaptı. Yapılan açıklamada banka mağdurları suçladı.

thumbs_b_c_47afb0f5326a6078ebc443fa29e0f2fe

BANKADAN AÇIKLAMA: PARA ALIŞVERİŞİ KAFE VE RESTORANLARDA YAPILDI

Milyon dolarlık vurgunla ilgili tutuklanan şube müdürünün çalıştığı bankadan "Gayriresmi yöntemler kullanıldı, resmi, evraklarda kayıt yok" açıklaması geldi. 'Çok para kazanacaksınız' dedi herkesi kandırdı. Fatih Terim, Terim'in kızı Buse Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ile Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu isimler, banka müdürü Seçil Erzan'a tam 80 milyon dolarını kaptırmıştı. Soruşturma devam ederken banka da kendi soruşturmasını yaptı. Hesaplar titizlikle incelendi, çalışmalar bitti, açıklama geldi. Banka topu dolandırılanlara attı. Açıklamada dolandırılanların bankacılık işlemlerini nasıl çalıştığına dair yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğu belirtildi. Bankanın açıklamasında vurguladığı iki önemli nokta var. Bunlardan ilki para alışverişinin banka şubelerinden değilde restoran ve kafelerde yapılması. İkinci önemli nokta ise verilen paraların resmi kayıtlara geçirilmemiş olması. Bankanın açıklamasına göre Seçil Erzan'a teslim edilen paralar ajanda yaprağı veya A4 kağıda yazılmış. Bankanın kayıtlarında görülmeyen paralar mağdurlara geri ödenecek mi? Şimdilik bu sorunun yanıtı yok.

thumbs_b_c_b9f2e03775c9cb0debd60d2b76942d48

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kanal D Haber'in haberine göre mağdurlar arasında bulunan Emre Belözoğlu'nun avukatı bankanın yaptığı açıklamayla ilgili olarak "Cezai ve hukuki sorumluluktan kurtulma amacıyla bu açıklamayı yaptığını değerlendiriyorum. Söz konusu bankanın yaptığı açıklamayı hukuki dayanaktan yoksun olarak nitelendiriyorum. Bu kişiler bu miktarlardaki paraları yoldan geçen insanlara değil, bankacılık kimliği ve kurumsal kişiliği nedeniyle güvendikleri, inandıkları kişiye ve onun temsilcisine teslim etmektedirler. Yıllardır bu işi yapan bankanın sadece bu yöndeki beyanlarıyla hukuki sorumluluktan kurtulması düşünülemez" dedi.

emre-belozoglu-aa-1590827_2

Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda yeni gelişme Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda yeni gelişme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden Refah'ta kadın adaya 'sansür' iddiası! Açıklamalar peş peşe geldiYeniden Refah'ta kadın adaya 'sansür' iddiası! Açıklamalar peş peşe geldi
Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" diyerek...Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" diyerek...
Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajıErdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Fatih Terim Arda Turan Emre Belözoğlu

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

Akşener'den seçilmeleri halinde yeni kabineyle ilgili dikkat çeken ifadeler

Akşener'den seçilmeleri halinde yeni kabineyle ilgili dikkat çeken ifadeler

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Veda Mektubu'nun Ziya'sı 5 yıllık aşkıyla evlendi! Bakın eşi kim çıktı

Veda Mektubu'nun Ziya'sı 5 yıllık aşkıyla evlendi! Bakın eşi kim çıktı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.