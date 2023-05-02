Fatih Terim, Buse Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan... Banka müdürünün milyon dolarlık vurgununda yeni gelişme! Topu mağdurlara attı: 'Para alışverişi...'

Futbol dünyasının önemli isimlerinin milyonlarca lira dolandırıldığı skandal olayda başlatılan soruşturmada kapsamında iddialarla ilgili banka ilk kez açıklama yaptı. Yapılan açıklamada banka mağdurları suçladı.

BANKADAN AÇIKLAMA: PARA ALIŞVERİŞİ KAFE VE RESTORANLARDA YAPILDI

Milyon dolarlık vurgunla ilgili tutuklanan şube müdürünün çalıştığı bankadan "Gayriresmi yöntemler kullanıldı, resmi, evraklarda kayıt yok" açıklaması geldi. 'Çok para kazanacaksınız' dedi herkesi kandırdı. Fatih Terim, Terim'in kızı Buse Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ile Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu isimler, banka müdürü Seçil Erzan'a tam 80 milyon dolarını kaptırmıştı. Soruşturma devam ederken banka da kendi soruşturmasını yaptı. Hesaplar titizlikle incelendi, çalışmalar bitti, açıklama geldi. Banka topu dolandırılanlara attı. Açıklamada dolandırılanların bankacılık işlemlerini nasıl çalıştığına dair yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğu belirtildi. Bankanın açıklamasında vurguladığı iki önemli nokta var. Bunlardan ilki para alışverişinin banka şubelerinden değilde restoran ve kafelerde yapılması. İkinci önemli nokta ise verilen paraların resmi kayıtlara geçirilmemiş olması. Bankanın açıklamasına göre Seçil Erzan'a teslim edilen paralar ajanda yaprağı veya A4 kağıda yazılmış. Bankanın kayıtlarında görülmeyen paralar mağdurlara geri ödenecek mi? Şimdilik bu sorunun yanıtı yok.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kanal D Haber'in haberine göre mağdurlar arasında bulunan Emre Belözoğlu'nun avukatı bankanın yaptığı açıklamayla ilgili olarak "Cezai ve hukuki sorumluluktan kurtulma amacıyla bu açıklamayı yaptığını değerlendiriyorum. Söz konusu bankanın yaptığı açıklamayı hukuki dayanaktan yoksun olarak nitelendiriyorum. Bu kişiler bu miktarlardaki paraları yoldan geçen insanlara değil, bankacılık kimliği ve kurumsal kişiliği nedeniyle güvendikleri, inandıkları kişiye ve onun temsilcisine teslim etmektedirler. Yıllardır bu işi yapan bankanın sadece bu yöndeki beyanlarıyla hukuki sorumluluktan kurtulması düşünülemez" dedi.



