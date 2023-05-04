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Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun dolandırıldığı olayda yeni gelişme! Banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı

04.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu milyon dolarlık vurgunda yeni gelişmeler yaşandı. Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Muslera dün ifade verdi. Yürütülen soruşturmada ise banka müdürü Seçil Erzan'ın bir suç ortağı olduğu ortaya çıktı. Paranın büyük bir kısmının galerici olan suç ortağında durduğu öğrenildi. Bankanın ise mağdurlara parasını ödeyip ödemeyeceği ise soruşturma sonunda belli olacak.

Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun dolandırıldığı olayda yeni gelişme! Banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı

Futbol dünyasından isimlere yönelik yapılan büyük fon vurgununda mağdur isimlerden Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Muslera, adliyeye gidip ifade verdiler ve şikayetçi oldular. Soruşturmada ise yeni detaylar ortaya çıktı. Dolandırıcılık yapan o banka müdürünün galerici bir suç ortağı olduğu ortaya çıktı.

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MİLYONLARCA DOLARLARINI ALDI

Bir bankanın müdürü olan Seçil Erzan, yıllardır Galatasaraylı futbolcularla çalışıyordu. Yüksek kar vadiyle milyonlarca dolarlarını aldı. Ancak ne kar ne de ana para ortadaydı. Şikayet üzerine savcılık harekete geçti, banka müdürü tutuklandı.

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İFADE VERDİLER

Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu, banka müdürüne milyonlarca dolarını kaptıran futbol dünyasının ünlü isimlerinden sadece 3'ü. Dün ifade verdiler. 3'ü de dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.

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SUÇ ORTAĞI ÇIKTI

Soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Banka müdürünün bu işte yalnız olmadığı, bir suç ortağı olduğu anlaşıldı. O suç ortağı ise galericiydi. Bankacı kadının futbolculardan topladığı paranın büyük bir bölümü işte o galerici de duruyordu. Hedeflerinde bir iş insanı daha vardı. Ondan da 2 milyon doların üzerinde para aldılar. İş insanı durumdan şüphelenince, banka müdürü hemen devreye galerici suç ortağını soktu ve karşı tarafa onu bankanın üst düzey yöneticisi olarak tanıttı. İş insanına parasını pastahanede teslim edeceğini söyledi ama buluşma günü geldiğinde banka müdürü sırra kadem bastı.

SORUŞTURMA SONUNDA BELLİ OLACAK

Kanal D Haber'in haberine göre bankanın ise mağdurlara parasını ödeyip ödemeyeceği ise soruşturma sonunda belli olacak.

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dolandırıcılık Fatih Terim Emre Belözoğlu muslera

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