Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi isimleri dolandırmıştı! Dudak uçuklatan vurgunda şok gelişme "Banka buna göz yummuştur"

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda özel bir bankanın şube müdürünün vurgunu gündem yaratmıştı. Ünlü kulüplerin başarılı futbolcularının mağdurlardan olduğu olayda, özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan; Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi isimleri "özel kapalı fon sistemi" iddiasıyla 80 milyon dolar dolandırmıştı. Şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

BANKA MÜDÜRÜNÜN DE FONDA YATIRIMCI OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın habere göre; Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, önemli bir gelişme oldu. Seçil Erzan'ın geçtiğimiz aylarda verdiği ek ifadede yüksek getirili fona yatırımcı çekebilmek için yatırımcılara banka müdürünün de fonda yatırımcı olduğunu söylediği ortaya çıktı. Mağdur edilen tüm şahısların sistemde hesaplarının kontrol edildiğinde log kayıtlarının banka sistemine düştüğünü söyleyen Erzan, kendisi tarafından verilen tüm evrakların bankada, sistemde düzenlendiğini vurguladı.

"BANKA BUNA GÖZ YUMMUŞTUR"

Seçil Erzan ifadesinde yıllardır çalıştığı bankayı da suçladı. Başından beri bankanın olaydan haberi olduğunu ifade eden Erzan, "En azından haberdar olmaları gereklidir. Kamera kayıtları, yazıcılar, banka hafızasında yer almaktadır. 12 yıl Florya şubesi müdürlüğü yapmama rağmen banka buna göz yummuştur ve hiçbir şey bilmediklerini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AKSİ HALDE KARA PARA AKLAMA HUSUSLARI GÜNDEME GELMEKTEDİR"

50 bin dolar ve üstü nakit döviz çekişlerinin teftişe tabi olduğuna dikkat çeken Seçil Erzan, "Bankanın bu durumu atlaması imkansızdır. Banka bu kadar yüksek tutarlar çekilmesine rağmen, banka hiçbir zaman bu hususu sorgulamamıştır. 50 bin dolar ve üstü olan her efektif işlemde, işlem açıklaması dekontun arkasına yazılmalıdır. Aksi halde kara para aklama hususları gündeme gelmektedir. Banka bu durumu bilmekteydi" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE BASKI YAPTIKLARINI SÖYLEDİ

İş insanlarını ve futbolcuları 80 milyon dolar dolandıran Seçil Erzan, olayın ilk şikayete konu olduğu günün ertesi günü 8 Nisan'da, bankanın Avrupa müdürüyle de görüştüğünü, daha sonra bankanın genel müdürlüğüne götürüldüğünü vurguladı. Banka yöneticilerinin burada kendisine, "İşlemler banka dışında yapıldı" dendiğini aktaran Erzan, banka yöneticilerinin olayın zimmet olmadığı minvalinde sözler söyleyip kendisine baskı yaptıklarını vurguladı.

O İSİMLERİ VERDİ

Erzan, evdeki ajandasını ve notlarını bankanın Avrupa müdürüne teslim ettiğini de anlattı. 9 Nisan'da bankanın genel müdürlüğünde devam eden görüşmelerde, Erzan, para aldığı ve ödediği kişilerin bilgisini verdiğini aktardı. Fondan para kazanan kişilerin olduğunu da söyleyen Seçil Erzan bunlar arasında eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman ve 2 milyon 500 bin dolar kazanmasına rağmen halen alacaklı olduğunu iddia eden eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'nın olduğunu açıkladı. Semih Kaya'ya yaptığı ödemelerin ise Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldığı paralarla karşıladığını anlattı.

AYRINTILI RAPOR HAZIRLANDI

Öte yandan Savcılık, Erzan'la ilgili iddiaların bankacılık zimmet suçunu oluşturup oluşturmamasıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan rapor istedi. BDDK, Erzan'ın milyon dolarlık dolandırıcılık vakasıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Sabah tarafından ulaşılan; Savcılığa gönderilen ve kıdemli bankalar yeminli başmurakıbı, bankacılık başuzmanı ve bankalar yeminli murakıbından oluşan 3 kişinin hazırladığı raporda, müşteki suçlamalarının zimmet suçunu oluşturduğu vurgulandı. Rapora göre 2022 yılının aralık ayından sonra özel fon sistemini oluşturan Erzan'ın 29 kişiden aldığı miktar 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira. Yapılan işlemlerin zimmet suçu kapsamında değerlendirilebileceği vurgulandı. Bankanın Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcısının "şüpheli" pozisyonunda olduğu soruşturma devam ediyor.

