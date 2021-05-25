MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak? Netflix'ten fragman bekleniyor...

Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak? Netflix'ten fragman bekleniyor...

25.05.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in yeni Trük dizisi “Fatma” yayımlandığı ilk günden itibaren, birçok izleyicinin dikkatini çekti. Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı yapım, kısa sürede binlerce insan tarafından izlendi. Dijital platform Netflix’te yayınlanan “Fatma” dizisine izleyiciler tarafından binlerce yorum yapıldı. İlk sezonu izlemeyi bitiren izleyiciler ise ikinci sezon için beklemeye başladı.

Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak? Netflix'ten fragman bekleniyor...

Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix’de bir süre önce izleyici ile buluşan “Fatma” dizisi, Burcu Biricik’in başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. İlk sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından, izleyiciler ikinci sezon için bekleyişe geçti.

Fatma, Özgür Önürme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik bir drama dizisi. Fatma dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.

fatma2

FATMA DİZİSİ KONUSU

Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır.

Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda cinayet işlerken bulur.

atma3

Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur. Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur.

Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.

FATMA1

FATMA DİZİSİ İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN?

Fatma dizisi hakkında henüz Netflix’ten resmi bir duyuru yapılmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman! Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Netflix Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.