Faydaları sayarak bitmeyen en iyi kekik yağı markaları

Doğanın hediyelerinden biri olan kekik yalnızca yemeklere lezzet vermekle kalmıyor. Yağ haline getirildiğinde de insan sağlığına pek çok fayda sağlıyor. Pek çok coğrafyada kullanılan kekik yağı ne işe yarar? Biraz bahsedelim. Kekik yağı faydaları saymakla bitmeyen mucizelerden biri. Bu faydaları öğrendikten sonra evinizden kekik yağını eksik etmeyeceğinize eminiz. Yüzyıllardır doğal tedavi yöntemi olarak kullanılan bu yağ en güçlü antioksidanlardan. Bronşit, astım, şeker hastalığı, saç dökülmesi, sedef ve romatizma gibi pek çok hastalıkla kekik yağı yardımıyla başa çıkabilirsiniz. Güzel ve kusursuz bir cilde sahip olmak istiyorsanız kekik yağının mucizesi ile tüm cilt kusurlarınızı yok edebilirsiniz. Kekik yağını su, küp şeker, portakal suyu ve sebze yemekleri ile tüketebileceğiniz gibi aromaterapi yöntemiyle de güzel kokusundan faydalanabilirsiniz.

1. Konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız çözüm burada

Hafıza veya konsantrasyon problemi mi yaşıyorsunuz? Hakiki kekik yağı bu sorununa çözüm olabilir. Soluyacağınız bir miktar kekik yağı hafızanızı ve konsantrasyonunuzu güçlendirmek için etkili olacak. Ayrıca kekik yağı ile vücudunuza masaj yaptığınız bölgelerde kaslarınız gevşeyecek ve rahatladığınızı hemen hissedeceksiniz. Bu da stresten kurtulmak için etkili bir yöntem. Aynı zamanda doğal bir ağrı kesici olan yağ ile kas ve eklem ağrılarından da kurtulabilirsiniz. Mellys' Nature %100 Saf Kekik Uçucu Yağı, dağlardan toplanan taze kekik çiçeklerinin distilasyon yönteminden geçirilmesiyle elde ediliyor. Bu saf ve yoğun ürünü aromaterapi yağı olarak kullanabilirsiniz.

2. Kekik yağı ile hastalıklardan korunun

Yüksek rakımlı dağlardan toplanan kekik yaprakları küçücük bir şişenin içine sığıyor ve size şifa oluyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Phrau %100 Saf Ve Doğal Kekik Yağı, bakır kazanlarda distile ediliyor. Hiçbir katkı maddesi bulunmayan, en kaliteli kekik yağı listesinde başı çeken bu ürünle bağışıklığınızı güçlendirerek hastalıklardan korunabilirsiniz. Hem çocuklarınız hem kendiniz için güvenle kullanacağınız bu yağı bir fincan kaynamış su içerisine 2-3 damla damlatarak tüketebilirsiniz. Böyle vücut direncinizi de arttırmış olacaksınız. Ürün dereceli damlalığı ve kilitli kapak mekanizması sayesinde kullanım kolaylığı da sağlıyor.

3. Kusursuz bir cildin sırrı: Kekikshop Anemurium Kızıl Karvakrol Kekik Yağı

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"Kekik yağı yüze sürülür mü?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Hemen söyleyelim; evet. Ancak kesinlikle cildinize doğrudan uygulamamalısınız. Zeytinyağı yada badem yağı ile seyrelterek kullanabilirsiniz. Cilt problemleri yaşıyorsanız çözüm Kekikshop Anemurium Kızıl Karvakrol Kekik Yağı'nda. Anamur'un en kaliteli yabani beyaz kekiklerinden üretilen kekik yağı cilde faydaları ile birçok sorunu ortadan kaldırıyor. Düzenli olarak kullanacağınız kekik yağı cilt hücrelerini yenileyerek kırışıklıkların giderilmesini sağlıyor, cildi gençleştiriyor ve nemlendiriyor. Aynı zamanda sivilce, egzama, sedef, mantar ve selülit gibi problemlerin tedavisinde de kullanılabiliyor.

4. Saç dökülmesini bir türlü durduramıyor musunuz?

Her yaş grubundan birçok insan saç dökülmesinden şikayetçi ve etkili bir çözüm bulmak oldukça zor. Kekik yağı saça faydaları ile sıklıkla tercih ediliyor. Saçlarınıza düzenli olarak uygulayacağınız kekik yağı maskesi bu problemin giderilmesini sağlayacak. Siz de saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız O'DORE Saf Kekik Uçucu Yağı ile saç dökülmesini durdurabilir hatta kaybettiğiniz saçları tekrar kazanabilirsiniz. Bir kap içerisinde karıştıracağınız E vitamini ampulü, tatlı badem yağı ve kekik yağını saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. 2 saat beklettikten sonra şampuanla yıkayarak durulamalısınız. Bu maske ile aynı zamanda kepek ve egzama gibi sorunlardan da kurtulabilirsiniz.

5. Bağışıklığınızı güçlendirin

Kış aylarında özellikle çocuklar grip veya nezle gibi hastalıklara yakalanabilirler. Olessentia %100 Saf Kekik Uçucu Yağı ile hastalıklara karşı önlem alabilir veya doğal tedavi yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Bir bardak portakal suyuna 1 damla kekik yağı damlatarak çocuğunuza içirebilirsiniz. Böylece vücut direnci artacak ve hastalıklara karşı daha dirençli olacak. Markanın özenle toplanan kekik yaprakları ve çiçekleri buhar distilasyonu ile kekik yağına dönüşüyor ve çeşitli dertlere deva oluyor. Kekik yağında bulunan timol; antiseptik özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor, naringin etkeni virüslere karşı savaşıyor ve beta-karyofilen iltihabı önlüyor.

6. Ağız hijyenini sağlamak için en doğal çözüm kekik yağı

Diş eti iltihabı, diş çürükleri veya ağız kokusuyla başınız dertteyse çözüm yine kekik yağında. En iyi kekik yağı markası olan Altes, kekik yağını paslanmaz çelik kazanlarda su buharı distilasyonu yöntemi ile üretiyor. Doğada yetişen bitkilerden elde edilen bu yağ hiçbir katkı maddesi içermiyor; tamamen saf ve doğal. Ağızdaki tüm bakteriler ile savaşan kekik yağını diş çürümesi, diş plakları, diş eti kanaması ve diş etinde iltihap oluşumu gibi ağız problemlerinde güvenle kullanabilirsiniz. Ağız hijyenini sağlamak için kekik yağını zeytinyağı ile seyrelterek kullanabilirsiniz.

7. Zihninizi rahatlatmak için: Tisserand Kekik Yağı

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Otsu bir bitki olan kekiğin kendine has yoğun bir kokusu bulunuyor. Bu özelliği ile kekik yağı aromaterapilerin de vazgeçilmezlerinden. Tisserand Kekik Yağı aromaterapi için özel olarak üretilmiş. Depresyon veya anksiyete gibi psikolojik sorunlar yaşıyorsanız buhurdanlığa veya kaynar suya damlatacağınız birkaç damla kekik yağı ile zihninizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Kekik yağının keskin kokusu ile zihniniz uyarılacak. Ayrıca kekik yağını sıcak suya damlatıp tüketmeniz de mümkün. Bu sayede dopamin ve serotonin seviyelerini arttırarak zihinsel yorgunlukla mücadele edebilirsiniz. Bu şekilde tüketeceğiniz kekik yağı, vücudunuzdaki omega 3 seviyesini yükselterek beyin sağlığınızı da koruyacak.

8. Temiz bir cilt için buhar banyosuna ne dersiniz?

Kekik bitkisinin çiçeklenmiş üst yaprakları toplanarak buhar usulüyle damıtılması ile elde edilen De L'ossence Kekik Uçucu Yağı'nı cilt bakımınız için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Peki, cilt bakımında kekik yağı nasıl kullanılır? Temiz bir cilde sahip olmak için kekik yağını bir parça zeytinyağı ile incelterek tonik olarak kullanabilirsiniz. Karışımı gece yatmadan önce temiz yüzünüze pamuk ile uygulayabilirsiniz. Yağlı bir cildiniz varsa uygulama sıklığını mutlaka gözden geçirmelisiniz. Bir diğer kullanım yöntemi olan buhar banyosu ile gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilirsiniz. 1 litre su içerisine birkaç damla kekik yağı damlatın ve cildinize buhar banyosu yaptırın.

9. Solunum yolu rahatsızlıkları için doğal çözüm

"Kekik yağı faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız cevap işte burada. Genellikle solunum rahatsızlıklarına karşı kullanılan kekik yağı bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi solunum sistemini de destekliyor. Üst solunum yağı rahatsızlıklarında küp şekere 1 damla kekik yağı damlatarak tüketebilirsiniz. Antiseptik özelliğinden faydalanmak isterseniz kekik yağını kremlerinize veya ağız çalkalama suyunuza ilave edebilirsiniz. Onka %100 doğal kekik yağı ise sizin için en sağlıklı alternatiflerden biri. Bu yağı sebze yemeklerinize birkaç damla kadar ekleyebilirsiniz. Ürün antioksidan, antiseptik ve antialerjik özellikleri sayesinde mikropları da kolayca yok ediyor.

10. Faydaları saymakla bitmeyen kekik yağı

%100 saf ve doğal bir kekik yağı mı arıyorsunuz? En iyi kekik yağı olan Herbalfarma Kekik Yağı, doğallığı ile ön plana çıkıyor. En taze kekiklerden elde edilen bu yağ birçok hastalığa şifa oluyor. Bu yağı şeker hastalığı, mide krampları, damar tıkanıklığı ve romatizma gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Özellikle yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırması için kekik yağı ve zeytinyağı karışımıyla karnınıza saat yönünde masaj yapabilirsiniz. Kas ve romatizma ağrılarıyla baş edemiyorsanız ağrıyan bölgelerinize seyreltilmiş kekik yağı sürebilirsiniz. Bu sayede ağrılarınız hafifleyecek hatta geçecek.

11. Tiyrus Kekik Yağı: Helen'in gözyaşları

Kekik yağı mitolojide Helen'in gözyaşları olarak anılır. Bu yüzden cesaretin, aşkın ve asaletin sembolü olarak kabul edilen kekik yağı günümüzde de birçok alanda kullanılıyor. Tiyrus markası Kazdağları'ndan toplanan kekikleri soğuk sıkım yöntemi ile Helen'in gözyaşlarına yani; kekik yağına dönüştürüyor. Buhurdanlık veya difüzörle birlikte kullandığın kekik yağı hem nefesinizi açacak hem daha sakin ve dingin olmanızı sağlayacak. Kokusu ile mest eden Tiyrus Uçucu Kekik Yağı, hiçbir katkı maddesi de içermiyor. Bu sayede ürünü yemeklerde, bakım rutinlerinde ya da tedavi amaçlı olarak güvenle kullanabilirsiniz.