Cildinizde sivilce ve akneyi azaltacak iyi gül suyu çeşitleri

%100 doğal ve katkısız gül suları, cilt bakımında en etkili doğal ürünler arasında yer alıyor. Gül suyu cilde faydası ise saymakla bitmiyor. Sivilcelere iyi geliyor, cildin nem ve yağ dengesini koruyor, enfeksiyonları önlüyor, cildi canlandırıyor, gözenekleri sıkılaştırıyor. Cilt bakımınıza mutlaka dâhil etmeniz gereken en kaliteli gül sularını detaylı olarak incelemeye ne dersiniz? Cevabınız "Evet!" ise vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Yüksek kaliteli: Gülsha Tam Gül Suyu

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Gülsha, en iyi gül suyu markası arasında yer alıyor. Taze Isparta gül yapraklarının damıtılmasıyla elde edilen Gülsha Tam Gül Suyu, aktif maddelerce zengin bir hidrolat. Ürün, değerli esansiyel gül yağı ayrıştırılmadan üretiliyor. Tüm cilt tipleri için uygun gül suyu; cildi temizliyor, yatıştırıyor ve nemlendiriyor. ''Gül suyu ne işe yarar?'' diye soracak olursanız tonik şeklinde kullanıldığında ciltteki fazla sebumu dengeliyor ve bu sayede sivilce gibi sorunlardan arınmış pürüzsüz bir cilt oluşuyor. Aynı zamanda güçlü antioksidan içeriğiyle de cildi koruyor ve daha parlak bir cilt görünümü sağlıyor.

2. Hem saça hem cilde: Herbal Science Gülsuyu

Herbal Science Gül Suyu, üçüncü distilasyon ürünü olmasından dolayı yoğun gül özü içeren %100 doğal cilt bakım ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Tonik etkisiyle cildin doğal nem dengesine kavuşmasına yardımcı oluyor, cilde taze ve duru bir görünüm sağlamakla kalmıyor aynı zamanda gözenekleri de sıkılaştırıyor. Özel formülü sayesinde cildin yanı sıra saçlar için de yoğun bakım sağlıyor. Gül suyu saça faydalarını sıralamak gerekirse saçın daha yumuşak, ışıltılı ve parlak görünüme kavuşmasına yardım ediyor. ''Gül suyu nasıl kullanılır?'' diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. İhtiyaç duyduğunuz her an temiz cilde ve saça 20 cm uzaklıktan püskürterek uygulamak yeterli oluyor.

3. Şık ambalajıyla: Josephine’s Roses Gül Suyu

Sırada ''En iyi gül suyu hangisi?'' sorusuna cevap olacak nitelikte bir ürün var. Josephine's Roses Gül Suyu, taze gül yapraklarından esansiyel yağı ayrılmadan özenle üretilen bir tonik. Şık sprey şişesi, her yere rahatlıkla yanınızda taşımanıza olanak tanıyor. Ürün, tamamen doğal içeriğiyle kısa sürede cildin gerginliğini alıyor ve rahatlatıyor. Taze, hafif kokulu gül suyu, kokusunu tamamen gülün kendi yağlarından ve aromalarından alıyor. Hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun gül suyu, cilt ve sağlığa zararlı hiçbir madde içermiyor.

4. Rosa damascena güllerinden gelen güzellik: Otacı Natürel Gül Suyu

Otacı Natürel Gül Suyu, en iyi gül suyu markası yorumlarında öne çıkan ürünlerin başında yer alıyor. Pek çok kişi tarafından kullanılmış ve kullanıcılar oldukça memnun kalmış. Sadece Isparta'nın rosa damascena güllerinin suyundan oluşan içeriğiyle yüzü ve boynu yumuşatıyor, tazeliyor, sıkılaştırıyor. Gül suyu aynı zamanda ciltteki iltihaplanmaları da engelliyor. Bu sayede sivilceler temizleniyor ve cilt pürüzsüzleşiyor. ''Gül suyu cilde nasıl uygulanır?'' sorusunu da hemen yanıtlayalım. Makyaj temizleme pamuğuna bir miktar ürünü dökün ve cildinize uygulayın. Vegan kullanıma uygun ürün, canlandırıcı ve sıkılaştırıcı etkisiyle cildinizin doğal tonik ihtiyacını karşılayacak.

5. Katkı maddesiz: Phrau Tam Gül Suyu

%100 saf ve paraben, alkol, parfüm gibi hiçbir katkı maddesi içermeyen tam gül suyu arıyorsanız bu ürün size göre! Phrau gül suyu yapımını merak edenler için detaylı olarak anlatalım. Isparta gülleri hasat mevsiminde elle toplanıyor. Doğal esansını kaybetmemesi için aynı gün bakır kazanlarda kısık ateşle kaynatılıyor. Bu esnada yoğunlaşan buhar, bakır borularla su dolu havuzdan geçirilerek soğutuluyor. Elde edilen gül suyu damıtıcıya aktarılıyor ve hiçbir katkı maddesi eklenmeden şişeleniyor. Ürünü cildinizi tazelemek, rahatlatmak, nemlendirmek ve canlandırmak için kullanabilirsiniz.

6. Doğal tonik: Anjelika Gül Suyu

Anjelika Gül Suyu, antioksidan bakımından zengin, %100 saf ve doğal tonik görevi gören bir ürün. Cilt problemlerine oldukça iyi gelen gül suyu faydalarını da hemen söyleyelim. Kırışıklıkları azaltıyor ve oluşumunu önlüyor. Antibakteriyel özelliğiyle cilt yaralarının ve kesik izlerinin iyileşmesine yardımcı oluyor. Akne ve sivilce sorunu yaşayanlar için de yağlanmayı kontrol altına alarak akne oluşumunu önlüyor. Aynı zamanda cildinizde kızarıklık, şişlik ve ağrı varsa bu sorunların azalmasına da yardımcı oluyor. Paraben, alkol, glikol, sentetik boya ve koku da içermiyor. Dilerseniz gül suyunu yaz aylarında buzdolabına koyarak soğutup serinletici etkisini arttırabilirsiniz.

7. En sevilenlerden: Dr. C. Tuna Pure Rose Gül Suyu

En kaliteli gül suyu markası listesinde yer alan Farmasi Dr. C. Tuna, kullananlar tarafından çok sevilen %100 saf gül suyuna imzasını atmış. 200 ml'lik cam şişede satışa sunulan ürün, alkol barındırmıyor. Saf gül suyu içeriğiyle cildin beslenmesine katkıda bulunuyor ve tazelenmiş bir görünüm kazandırıyor. Doğal tonik etkisiyle de cildi nemlendiriyor, kir ve kalıntılardan arındırarak gözeneklerin sıkılaşmasına destek oluyor. Kullanımı için sabah ve akşam makyaj pamuğuna yeteri kadar ürünü dökerek yüz, boyun ve dekolte bölgenize uygulayın. Gün içinde ihtiyaç duyduğunuzda tekrarlayabilirsiniz.

8. Akne ve sivilcelere son: Görkito Saf Gül Suyu

Gül suyu en iyi markalar arasında Görkito da yer alıyor. %100 doğal, paraben, alkol ve parfüm içermeyen ürün, doğal antioksidan görevi görüyor. Günlük kullanıma uygun Görkito Saf Gül Suyu, zengin içeriği sayesinde cildi derinlemesine besliyor, nemlendiriyor, yatıştırıyor, vitamin ve mineral ihtiyacına katkıda bulunuyor. Sivilcelere karşı da etkili olan gül suyunun akne giderici özelliğini arttırmak için karışım hazırlayabilirsiniz. 2 çay kaşığı limon suyu ile 2 çay kaşığı gül suyunu uygun bir kapta karıştırın. Maskeyi temizlenmiş cildinize uygulayın ve 10 dakika bekledikten sonra durulayın.

9. Hem cilde hem tatlılara: Arifoğlu Gül Suyu

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Arifoğlu Gül Suyu, doğal gül yapraklarının saf su ile kaynatılması sonucunda elde edilen yağın altında kalan suyun ayrıştırılması ile üretiliyor. En iyi saf gül suyu markası listesindeki Arifoğlu'nun ürünü, %1,32 yağ oranına sahip. Besleyici ve nemlendirici özelliği sayesinde gün boyu cildinizi tazeliyor ve ferahlatıyor. Gül kokusundan gelen aromaterapi etkisi ise rahatlamanızı sağlıyor. ''Gül suyu içilir mi?'' diye soracak olursanız ürünün üzerinde "İçilebilir." ibaresinin olmasına dikkat etmelisiniz. Arifoğlu Gül Suyu'nu güllaç, su muhallebisi ve zerde gibi tatlılarda kullanıp tatlılarınızı vitamin deposuna dönüştürebilirsiniz.

10. Yağı alınmamış: Alvis Aqua Tam Gül Suyu

''Hangi gül suyu markası iyi?'' diye sorarsanız Alvis Aqua'yı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen Alvis Aqua Tam Gül Suyu, 100% doğal ve hiçbir katkı maddesi içermiyor. Tüm cilt tiplerine uygun ürün, cildi nemlendiriyor ve nem dengesini koruyor. Aynı zamanda cildin kolajen üretimini destekleyerek elastikiyetinin artmasına ve sıkışmasına da destek oluyor. Cilt tonunu eşitlemeye yardım ediyor. Ürünün migren tarzı baş ağrıları için ağrı kesici özelliği de bulunuyor. Alvis Aqua Tam Gül Suyu kullananlar tarafından da çok beğeniliyor.