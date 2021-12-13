Sağlık dolu ve lezzetli yemekler için en iyi zeytinyağı çeşitleri

Yemeklere tat katan zeytinyağının sızma, soğuk sıkım ve rafine gibi çeşitleri bulunuyor. Piyasada birbirinden farklı markalara ait pek çok seçenek arasından kaliteli ürünleri bulmak ise zor olabiliyor. Bu nedenle kaliteli zeytinyağı markalarını sizler için araştırdık. Haydi, bu listeyi hep birlikte inceleyelim.

Kaliteli ve gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Mutfakların vazgeçilmezi olsa da zeytinyağından en iyi şekilde yararlanmak için en doğal ürünü kullanmak gerekiyor. Ancak ne yazık ki piyasada yer alan ürünlerin hepsi sağlıklı ve gerçek zeytinyağı olmayabiliyor. Bu nedenle "En iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır?" gibi sorular önem kazanıyor. "Zeytinyağının iyi olduğu nasıl anlaşılır?" sorusunu hemen cevaplayalım: Bunu aslında tadından, kokusundan ve yoğunluğundan anlamak mümkün oluyor. Genzi yakan, zeytin kokusunun yoğun olarak hissedildiği, suyun üzerine çıkabilen ve buzdolabında donarak kristalleşen zeytinyağları; doğal ürünler oluyor. "En iyi zeytinyağı kaç dizem olmalı?" sorusu ise değişkenlik gösterebiliyor. Daha çok damak zevki ile alakalı olan bu oran, aslında tek başına zeytinyağının kalitesini anlamak için yeterli olmuyor. Ancak genel anlamda asidik değeri düşük olanlar daha kaliteli ve pahalı oluyor.

1. Estetik şişe tasarımıyla Yudum Egemden Organik Sızma Zeytinyağı

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Sizin için seçtiğimiz ilk ürün olan Yudum Egemden Organik Sızma Zeytinyağı'nın zarif şişe tasarımı, hem ulusal hem uluslararası dizayn ödüllü Ümit Ünal imzası taşıyor. Mutfakların baş köşesini hak eden bu ürün, eşsiz lezzetiyle yemeklere ve salatalara çok yakışıyor. Ege'nin bereketli topraklarında yetişen kaliteli zeytinler kullanılarak üretilen zeytinyağı, organik tarım teknikleri ile elde ediliyor. Ürün, düşük asit oranı sayesinde çiğ olarak da tüketilebiliyor.

Eşsiz lezzetiyle doğallığı evinize taşıyan Yudum Egemden Organik Sızma Zeytinyağı'nı incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz sizi böyle alalım.

2. Soğuk sıkım sevenlere Milavanda Natürel Sızma Zeytinyağı

Aydın yöresinin en iyi zeytinleri kullanılarak elde edilen Milavanda Natürel Sızma Zeytinyağı, hiçbir kimyasal işlemden geçirilmeden ve 26 derece soğuk sıkım yöntemi ile üretiliyor. Asit seviyesi en fazla %0,8 oranında olan zeytinyağının üretiminde eylül-ekim aylarında hasat edilen yeşil zeytinler kullanılıyor. Çiğ olarak da tüketilebilen ürün, eşsiz lezzetiyle yemek ve salatalara tat katıyor. Zeytinin muhteşem kokusu ve aromasına sahip olan yağ, vitamin ve mineral bakımından zengin içeriğiyle beğeni kazanıyor.

Tüm sıcak ve soğuk yemeklerde kullanabileceğiniz Milavanda Erken Hasat Soğuk Sıkım Memecik Natürel Sızma Zeytinyağı'nı buradan satın alabilirsiniz.

3. Kaz Dağı'nın lezzetini evinize taşıyan Piraye

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Erken hasat edilen zeytinlerin soğuk sıkım yöntemi ile hazırlandığı Piraye Natürel Sızma Zeytinyağı, lezzetli aromasıyla çok seviliyor. Dünyanın en kaliteli zeytinleri arasında yer alan Kaz Dağı zeytinlerinin kullanıldığı ürün, natürel sızma kategorisinde yer alıyor. Asit oranı maksimum %0,3 olduğu için çiğ olarak da tüketilebiliyor. Her türlü salata, meze ve yemekte kullanılabilen zeytinyağı; modern tesislerde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor. Boğazda hafif bir yakıcılık hissi oluşturan yağın kendine has olan aroması; taze biçilmiş çimen, domates ve yeşil elma kokularını içeriyor.

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4. Doğallığı sunan Palamidas Natürel Sızma Zeytinyağı

Mecidiye Ovası'nda yetişen trilye ve domat cinsi zeytinler kullanılarak hazırlanan Palamidas Naturel Sızma Zeytinyağı, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. Tam zamanında hasat edilen ve bekletilmeden soğuk sıkım tekniği ile üretilen zeytinyağı, iki çeşit zeytin sayesinde özel bir harmana sahip. Maksimum %0,5 asit oranı içeren yağ, Türk Gıda Kodeksinin yemeklik natürel sızma kategorisinde yer alır. Üstelik vitamin ve mineral kaybının yaşanmaması için üretim esnasında filtreleme de yapılmaz.

En doğal haliyle sofralara gelen Palamidas Soğuk Sıkım Özel Harman Naturel Sızma Zeytinyağı'nı buradan satın alabilirsiniz.

5. Enfes aromasıyla Villa Turqan Naturel Sızma Zeytinyağı

Villa Turqan Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı, memecik türü zeytinlerle üretiliyor. 2020-2021 sezonunda ve zeytinlerin polifenol miktarının en yüksek olduğu seviyede hasat edildiği için asit oranı maksimum %0,5 seviyesinde bulunuyor. Soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen zeytinyağı, yoğun meyve aromasıyla yemeklere lezzet katıyor. Tek bahçenin zeytinleri ile elde edilen ürün, naturel sızma kategorisinde bulunuyor. Yeşil otları, çağla ve bademi andıran bir aromaya sahip olan ürün, boğazda yakıcı bir his bırakıyor.

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6. ECOCERT sertifikalı Organik Windy Valley Sızma Zeytinyağı

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Sizin için seçtiğimiz en iyi zeytinyağlarından biri de Organik Windy Valley Sızma Zeytinyağı. Doğal ve organik tarım yöntemleri kullanılarak üretilen zeytinyağı, herhangi bir koruyucu madde içermiyor ve her türlü yemekte kullanılabiliyor. İlaç kullanılmadan geleneksel tarım yöntemleri ile yetişen zeytinlerin kullanıldığı üründe en doğru hasat zamanı gözetilerek üretim yapılıyor. ECOCERT sertifikasına da sahip olan yağ, maksimum olgunluğa ulaşan zeytinlerden soğuk sıkım yöntemi ile elde ediliyor.

Mutfağında doğallıktan vazgeçemeyenlerin severek kullanacağı Organik Windy Valley Sızma Zeytinyağı'nı incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

7. Edremit zeytinleriyle üretilen Foze Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı

Soğuk sıkım yöntemiyle hazırlanan Foze Naturel Sızma Zeytinyağı, maksimum %0-8 oranında oleik asit içeriyor. Mineral ve vitamin açısından zengin olan zeytinyağı, filtreden geçirilmediği için doğal posa içeriyor. Edremit'te yetişen zeytinlerin kullanıldığı ürün; her yemek, meze ve salatada kullanılabiliyor. 5 derecenin altında donan zeytinyağını gün ışığından ve ısıdan uzakta muhafaza etmek gerekiyor. Ürün, şık şişe tasarımıyla da beğeni kazanıyor.

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8. El değmeden şişelenen Olyo Naturel Sızma Zeytinyağı

Organik ve doğal sertifikalı Olyo Naturel Sızma Zeytinyağı, soğuk sıkım yöntemi ile üretilen yağlar arasında yer alıyor. ECOCERT sertifikasına da sahip olan yağ, geleneksel tarım uygulamaları ile üretiliyor. Kimyasal ilaçların kullanılmadığı zeytin ağaçlarının hasat edildiği ve yere düşen, uzun süre bekleyen zeytinlerin tercih edilmediği ürün; hijyen onaylı üretim tesislerinde hazırlanıyor. Zeytinyağı, dolum zamanına kadar yetkililer tarafından mühürlenen kazanlarda bekletildiği için lezzet ve aromasını mükemmel şekilde koruyor.

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9. Zengin içeriği ile Nily Sızma Zeytinyağı

2021-2022 sezonu üretimi olan Nily Sızma Zeytinyağı, erken hasat ve soğuk sıkım yöntemleri ile elde edildiği için maksimum %0,7 asit oranına ulaşıyor. Filtrelenmeyen ve en doğal hali ile ambalajlanan zeytinyağı, meyveli eşsiz aroması ile yemeklere lezzet katıyor. Trilye cinsi zeytinlerin kullanıldığı yağın yoğun kokusu, farkını ortaya koyuyor. Tüm yemek, salata ve mezelerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün; aynı zamanda çiğ olarak da tüketilebiliyor.

Tek bahçeden elde edilen zeytinlerin kullanıldığı Nily Sızma Zeytinyağı'nı incelemek ve sepetinize eklemek için sizi böyle alalım.

10. Geleneksel bir zeytinyağı: Hasya



Sizin için seçtiğimiz son ürün ise Hasya Sızma Zeytinyağı. Erken hasat edilen zeytinlerden ve soğuk sıkım yöntemi kullanılarak üretilen yağın asit oranı maksimum %0,3 seviyesine ulaşıyor. Dolayısıyla çiğ olarak da tüketilebiliyor. Üretimi esnasında hiçbir kimyasal ürün ve işlem kullanılmayan zeytinyağının içinde farklı yağlar yer almıyor. Hatay'ın doğal zeytin bahçelerindeki hassa cinsi mahsullerin kullanıldığı yağ, tek bir bahçeden elde ediliyor. Meyve aroması oldukça yüksek olduğu için yemeklerin lezzetini de arttırıyor.

Eşsiz kokusu ve enfes tadıyla farkını ortaya koyan Hasya Hatay Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı'nı hemen satın almak için buraya tıklayın.

